Як допомогти українській армії, маючи лише смартфон: інструкція для кібервійськ

Україна вже 14 днів відбиває атаки російської армії. Поки наші солдати дають відсіч окупанту на полях бою, ви можете допомогти захистити батьківщину, не виходячи з дому

Допомагати українській армії можна навіть без зброї / Фото: Колаж: Сьогодні

Обороняти Україну можна не лише з автоматом у руках. У сучасному світі не менш небезпечною зброєю може стати смартфон чи ноутбук.

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Що для цього потрібно

Вступити до групи IT-армії у Telegram

Повідомляти про пересування російських військ, диверсантів у чат-боті STOP Russian War

Повідомляти про дезінформаторів та розкривачів розташування українських військ у чат-боті StopRussia

Повідомляти про мародерів та снаряди, які не здетонували у чат-боті Ukraine avanger bot

Блокувати дезінформацію за допомогою каналу StopRussiaChannel

Передавати зафіксовані військові злочини окупантів для використання у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі в чат-бот TRIBUNAL.UA

Розсилати росіянам дані із сайту Окупант, що надає інформацію про військовополонених ворогів та Telegram каналу Шукай своїх

Як ми писали раніше, українські хакери плідно борються із ворогом у Мережі. Щодня вони зламують низку російських сайтів, паралізуючи роботу різних сервісів.