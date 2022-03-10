Як допомогти українській армії, маючи лише смартфон: інструкція для кібервійськ

Обороняти Україну можна не лише з автоматом у руках. У сучасному світі не менш небезпечною зброєю може стати смартфон чи ноутбук.
Читайте також: Як покращити якість зв'язку на телефоні в гарячих точках
Що для цього потрібно
- Вступити до групи IT-армії у Telegram
- Повідомляти про пересування російських військ, диверсантів у чат-боті STOP Russian War
- Повідомляти про дезінформаторів та розкривачів розташування українських військ у чат-боті StopRussia
- Повідомляти про мародерів та снаряди, які не здетонували у чат-боті Ukraine avanger bot
- Блокувати дезінформацію за допомогою каналу StopRussiaChannel
- Передавати зафіксовані військові злочини окупантів для використання у Міжнародному кримінальному суді в Гаазі в чат-бот TRIBUNAL.UA
- Розсилати росіянам дані із сайту Окупант, що надає інформацію про військовополонених ворогів та Telegram каналу Шукай своїх
Як ми писали раніше, українські хакери плідно борються із ворогом у Мережі. Щодня вони зламують низку російських сайтів, паралізуючи роботу різних сервісів.