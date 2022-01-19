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Такого у Буковелі не побачиш: двометровий робот-собака спустився на лижах

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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19 січня, 12:40
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Двометровий лижний робот, розроблений у Китаї, пройшов серію тестів, і тепер зможе брати участь у змаганнях з лижного спорту
Двометровий собака-робот вирушить на змагання з лижного спорту
Двометровий собака-робот вирушить на змагання з лижного спорту

Під час випробувань робот, створений Шанхайським університетом Цзяотун, проїхав на лижах 400-метровою проміжною трасою з ухилом 18 градусів зі швидкістю понад 10 м/с.

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Робота, що нагадує механізовану собаку, перевірили на здатність управління, інтелектуальне розпізнавання та планування маршруту, пише ECNS.

Він успішно пройшов тести швидкості, повороту, стійкості, уникнення перешкод та взаємодії з людиною.

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За словами інженерів, робот використовує технології 5G та Wi-Fi та, крім участі у лижному спорті, зможе проводити патрулювання та рятувальні роботи, щоб убезпечити людей на льоду.

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Робопес може без ризику проходити між людьми-лижниками. На змаганнях та під час рятувальних робіт люди зможуть керувати роботом дистанційно.

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Нагадаємо, раніше повідомлялося, що лялька-робот налякала відвідувачів CES-2022 своїми криками та конвульсіями.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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Олександра Захарова

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