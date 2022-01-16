Хвору дитину в школі замінив робот: сидить на уроках замість неї

Німецький школяр, як і раніше, взаємодіє зі своїм учителем і однокласниками через робота в класі, який посилає миготливий сигнал, коли Джошуа є, що сказати.
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Діти спілкуються з однокласником за допомогою аватара, базікають і сміються разом, іноді і під час уроку, каже директор школи Pusteblume-Grundschule Рейтер Уте Вінтерберг, пише gadgets.
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Як пояснила мати хлопчика Симона Мартінанджелі, Джошуа не може відвідувати заняття, тому що він носить трубку на шиї через тяжке захворювання легенів.
Однокласники хлопчика кажуть, що їм подобається взаємодіяти з аватаром але вони були б раді, якби Джошуа міг і сам повернутися до школи.
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Їхній округ у Берлін купив чотири аватари для своїх шкіл у зв'язку з COVID-19, але у райраді вважають, що це може стати масовою практикою з часом для всього міста та країни.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, що робота-кур'єра оснастили подушкою, щоб безпечно збивати людей.