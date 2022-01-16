Хвору дитину в школі замінив робот: сидить на уроках замість неї

Семирічний Джошуа Мартінанджелі надто хворий, щоб ходити до школи, і тому за нього у класі перебуває його робот-аватар

Джошуа відповідає на уроках за допомогою розміщеного у класі аватара / Фото: REUTERS

Німецький школяр, як і раніше, взаємодіє зі своїм учителем і однокласниками через робота в класі, який посилає миготливий сигнал, коли Джошуа є, що сказати.

Читайте також: Робот R3 готовий доставляти вантажі, обганяючи машини: у чому особливості новинки

Реклама

Діти спілкуються з однокласником за допомогою аватара, базікають і сміються разом, іноді і під час уроку, каже директор школи Pusteblume-Grundschule Рейтер Уте Вінтерберг, пише gadgets.

Однокласники можуть поспілкуватися з Джошуа через маленького робота, біля якого стоїть фото хлопчика, фото Reuters

Як пояснила мати хлопчика Симона Мартінанджелі, Джошуа не може відвідувати заняття, тому що він носить трубку на шиї через тяжке захворювання легенів.

Школяр подає сигнал через робота, що хоче відповісти на уроці, фото Reuters

Однокласники хлопчика кажуть, що їм подобається взаємодіяти з аватаром але вони були б раді, якби Джошуа міг і сам повернутися до школи.

Реклама

Читайте також: Жахливе видовище: лялька-робот налякала відвідувачів CES-2022 своїми криками та конвульсіями

Їхній округ у Берлін купив чотири аватари для своїх шкіл у зв'язку з COVID-19, але у райраді вважають, що це може стати масовою практикою з часом для всього міста та країни.

Реклама

Дітям подобається робот, але вони сумують за своїм однокласником, фото Reuters

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що робота-кур'єра оснастили подушкою, щоб безпечно збивати людей.