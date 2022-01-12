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Розумне місто: У Фінляндії запустили роботизовані автобуси

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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12 січня, 18:58
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У місті Тампере у Фінляндії безпілотні автобуси компанії Nysse почали перевозити пасажирів з 12 січня
Маршрутки-роботи почали їздити фінським містом
Маршрутки-роботи почали їздити фінським містом

Автобуси-роботи ходитимуть за маршрутом завдовжки три з половиною кілометри у районі Херванта.

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Ціль проєкту – з'ясувати, чи можна в майбутньому використовувати автомобілі без водіїв як громадський транспорт, пише місцевий сайт yle.

Кількість автобусів поступово збільшуватиметься, кажуть розробники. Нині їх два, і вони будуть використовуватися до середини березня.

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Весною по вулицях міста курсуватиме ще одна машина більш футуристичного вигляду, а восени з'явиться ще три. Мікроавтобуси оснащені лазерними радарами.

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Майбутнє автоматизованих автобусів у Фінлянції залежатиме від їхньої економічної ефективності. Поки що безкоштовний пробний автобус курсуватиме щобудня з 8:30 по 15:30.

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Автобус-робот рухається зі швидкістю 30 кілометрів на годину та запущений як частина міського проєкту "розумного міста".

Раніше ми писали про те, що був створений робот-рятівник у костюмі залізної людини.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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Олександра Захарова

Редактор Техно Сьогодні

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