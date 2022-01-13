Робот R3 готовий доставляти вантажі, обганяючи машини: у чому особливості новинки

Це майже не єдиний стартап у США, який створює роботів-доставників, що вибрав не тротуар для пересування.
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Водночас роботи на проїжджій частині, а не супутні з пішоходами, популярні у Китаї.
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R3 оновлено порівняно з попередньою версією. На відміну від R2, він тепер має:
- три лідори на даху замість одного;
- більш об'ємні вантажні відсіки;
- контрольовану температуру для вантажів;
- передбачено конфігурацію вантажного відсіку з морозилкою;
- з'явилася зовнішня подушка безпеки.
Нових роботів планують масово виробляти на будівництві у Неваді заводі. Коли вони надійдуть у продаж, наразі невідомо.
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Нагадаємо, раніше ми писали про роботу-рятувальника, який літатиме у костюмі залізної людини та допомагатиме людям вибратися із зон стихійного лиха.