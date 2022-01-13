Робот R3 готовий доставляти вантажі, обганяючи машини: у чому особливості новинки

Компанія Nuro показала свого нового робота-доставника під назвою R3 – він, на відміну більшості інших роботів, їздить проїжджою частиною

Робот буде доставляти більше вантажів, у тому числі заморожених

Це майже не єдиний стартап у США, який створює роботів-доставників, що вибрав не тротуар для пересування.

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Водночас роботи на проїжджій частині, а не супутні з пішоходами, популярні у Китаї.

R3 оновлено порівняно з попередньою версією. На відміну від R2, він тепер має:

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три лідори на даху замість одного;

більш об'ємні вантажні відсіки;

контрольовану температуру для вантажів;

передбачено конфігурацію вантажного відсіку з морозилкою;

з'явилася зовнішня подушка безпеки.

Нових роботів планують масово виробляти на будівництві у Неваді заводі. Коли вони надійдуть у продаж, наразі невідомо.

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Нагадаємо, раніше ми писали про роботу-рятувальника, який літатиме у костюмі залізної людини та допомагатиме людям вибратися із зон стихійного лиха.