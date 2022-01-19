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Такого в Буковеле не увидишь: двухметровая робот-собака спустилась на лыжах

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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19 января, 12:40
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Двухметровый лыжный робот, разработанный в Китае, прошел серию тестов, и теперь сможет участвовать в соревнованиях по лыжному спорту
Двухметровая собака-робот отправится на соревнования по лыжному спорту
Двухметровая собака-робот отправится на соревнования по лыжному спорту

Во время испытаний робот, созданный Шанхайскиим университетом Цзяотун, проехал на лыжах по 400-метровой промежуточной трассе с уклоном 18 градусов со скоростью более 10 м/с.

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Напоминающего механизированную собаку робота проверили на способность управления, интеллектуальное распознавание и планирование маршрута, пишет ECNS.

Он успешно прошел тесты скорости, поворота, устойчивости, избегания препятствий и взаимодействия с человеком.

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По словам инженеров, робот использует технологии 5G и Wi-Fi и, кроме участия в лыжном спорте, сможет проводить патрулирование и спасательные работы, чтобы обезопасить людей на льду.

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Робопес может без риска проходить между людьми-лыжниками. На соревнованиях и во время спасательных работ люди смогут управлять роботом дистанционно.

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Напомним, ранее сообщалось, что кукла-робот напугала посетителей CES-2022 своими криками и конвульсиями.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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