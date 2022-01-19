Такого в Буковеле не увидишь: двухметровая робот-собака спустилась на лыжах

Во время испытаний робот, созданный Шанхайскиим университетом Цзяотун, проехал на лыжах по 400-метровой промежуточной трассе с уклоном 18 градусов со скоростью более 10 м/с.
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Напоминающего механизированную собаку робота проверили на способность управления, интеллектуальное распознавание и планирование маршрута, пишет ECNS.
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Он успешно прошел тесты скорости, поворота, устойчивости, избегания препятствий и взаимодействия с человеком.
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По словам инженеров, робот использует технологии 5G и Wi-Fi и, кроме участия в лыжном спорте, сможет проводить патрулирование и спасательные работы, чтобы обезопасить людей на льду.
Робопес может без риска проходить между людьми-лыжниками. На соревнованиях и во время спасательных работ люди смогут управлять роботом дистанционно.
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Напомним, ранее сообщалось, что кукла-робот напугала посетителей CES-2022 своими криками и конвульсиями.