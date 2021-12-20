Браслети, що нібито захищають від 5G, виявилися радіоактивними

Намиста та аксесуари, які продавали в Нідерландах як захист людей від мобільних мереж 5G, виявилися радіоактивними

Людям продавали намиста від 5G, що випромінюють радіацію / Фото: Getty Images

Голландський орган з ядерної безпеки випустив попередження про десять продуктів, які нібито захищають від 5G, але випромінюють небезпечне іонізуюче випромінювання.

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Серед них – маска для сну Energy Armor, браслет та намисто, а також браслет для дітей Magnetix Wellness, пише BBC.

Продавцям у Нідерландах, які продають ці пристрої, також повідомила, що далі продаж заборонений і має бути негайно зупинений, про що потрібно повідомити покупцям.

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Влада Нідерландів закликала людей не використовувати продукти, які можуть завдати шкоди при тривалому носінні, і наголосили, що немає жодних доказів шкоди мереж 5G для здоров'я.

Мережі 5G не небезпечні, а ось "захист" від них виявився радіоактивним, фото Getty Images

Всесвітня організація охорони здоров'я також заявляє, що мобільні мережі 5G безпечні та принципово не відрізняються від існуючих сигналів 3G та 4G.

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Справа в тому, що в мобільних мережах використовуються радіохвилі, що не іонізують, які не пошкоджують ДНК.

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