Шанс победить рак: мутация генов оказалась не случайностью

Мутации ДНК, которые движут эволюцией, обычно считаются довольно случайными, но новое исследование предполагает, что важные гены защищены лучше

Кресс-салат поможет победить рак кожи у людей / Фото: Pixabay

Группа ученых обнаружила, что мутации в самых важных генах у растений происходят гораздо реже.

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Считалось, что мутации ДНК возникают случайным образом и, если они помогают выживанию, то передаются следующему поколению, пишет New Atlas.

В частности, команда ученых выявила более миллиона мутаций в геномах лабораторных растений кресс-салата.

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Они при этом обнаружили и изучили участки с неизменно низким уровнем случайных изменений: оказалось, что гены в них участвуют в росте клеток и размножении.

То есть, наиболее важные биологически области защищены от внезапных мутаций ДНК. Ученые надеются, что это поможет в будущем обезопасить и человеческие гены.

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Это в перспективе могло бы победить рак кожи и другие заболевания, связанные с мутациями ДНК.

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Напомним, ранее мы писали о том, что сердце свиньи впервые успешно пересадили человеку.