Астронавти у космосі старіють швидше: вчені пояснили, чому

Нове дослідження виявило ще одну проблему для астронавтів: в умовах мікрогравітації старість прийде раніше

Старіння в космосі буде швидше / Фото: Pixabay

Крім того, що радіація руйнує ДНК людини, його реплікація також схильна до помилки в умовах, в яких знаходяться астронавти за межами Землі.

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Як наслідок, на МКС або майбутніх станціях на інших планетах люди старітимуть швидше, ніж удома, пише Washington Newsday.

Вчені хотіли подивитися, чи можуть ферменти точно копіювати ДНК у клітинах з урахуванням мікрогравітації.

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Вони змогли перевірити це в літаку, що летить за параболічною схемою, коли майже невагомість повторює космічні умови.

Космічні промені, як з'ясували вчені раніше, підвищують ризики раку, генетичних аномалій у зростаючого плоду та майбутнього потомства, деградації тканин та катаракти.

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Тепер зрозуміло, що випромінювання також руйнує клітини та сприяє виникненню захворювань, які зазвичай пов'язані зі старінням.

Нагадаємо, раніше ми писали, що буде з тілами перших колоністів Марса.