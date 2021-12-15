Космический провал: раскрыт объект, переживший знакомство с черной дырой

Оказалось, это были три молодые звезды, окутанные толстым облаком газа и пыли, из которого они родились.
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Объект G2, который долго не могли раскрыть, пролетел мимо Sgr A – сверхмассивной черной дыры в сердце Млечного Пути – еще в 2014 году, пишет Science Alert.
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G2 был открыт в 2011 году, тогда он несся к событию, известному как перинигрикон – точке на своей орбите ближе всего к черной дыре.
Астрономы ожидали, что близкое столкновение разорвет G2 на части и он захлебнется в черной дыре, произведя фейерверк.
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Тот факт, что ничего не произошло, позже был назван "космическим провалом". G2 растягивался и удлинялся по мере приближения к черной дыре, но после вернулся к более компактной форме.
В результате группа исследователей Кельнского университета в Германии предложила объяснение: G2 должна скрывать даже не две, а три звезды.
Их возраст – около 1 млн лет, что очень мало: напомним, Солнцу 4,6 млрд лет. Звезды могли образоваться в одном и том же звездном питомнике – S-скоплении в центре галактики.
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Напомним, ранее мы писали, когда и где можно посмотреть яркие звездопады декабря.