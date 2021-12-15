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Космический провал: раскрыт объект, переживший знакомство с черной дырой

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
15 декабря, 18:55
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Таинственное облако, пережившее столкновение с черной дырой, оказалось молодыми звездами, которые ученые наконец идентифицировали
Три звезды смогли пережить встречу с черной дырой
Три звезды смогли пережить встречу с черной дырой

Оказалось, это были три молодые звезды, окутанные толстым облаком газа и пыли, из которого они родились.

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Объект G2, который долго не могли раскрыть, пролетел мимо Sgr A – сверхмассивной черной дыры в сердце Млечного Пути – еще в 2014 году, пишет Science Alert.

G2 был открыт в 2011 году, тогда он несся к событию, известному как перинигрикон – точке на своей орбите ближе всего к черной дыре.

Астрономы ожидали, что близкое столкновение разорвет G2 на части и он захлебнется в черной дыре, произведя фейерверк.

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Тот факт, что ничего не произошло, позже был назван "космическим провалом". G2 растягивался и удлинялся по мере приближения к черной дыре, но после вернулся к более компактной форме.

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В результате группа исследователей Кельнского университета в Германии предложила объяснение: G2 должна скрывать даже не две, а три звезды.

Их возраст – около 1 млн лет, что очень мало: напомним, Солнцу 4,6 млрд лет. Звезды могли образоваться в одном и том же звездном питомнике – S-скоплении в центре галактики.

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Напомним, ранее мы писали, когда и где можно посмотреть яркие звездопады декабря.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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