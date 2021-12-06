В Австралії будують чорну скриньку, яку запише Апокаліпсис

Вчені встановлюють в Австралії підключений до мережі сталевий моноліт, який задокументує всі кроки, зроблені людством для наближення екокатастрофи

Вчені вирішили подбати про майбутню цивілізацію / Фото: ABC news, Pixabay

Ціль вчених, що створили "чорна скринька" Землі – показати майбутнім жителям нашої планети, що призвело до зникнення цивілізації.

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Об'єкт, який встановлюють на усипаному гранітом рівнині в Австралії, був створений фахівцями з університету Тасманії, пише ABC News.

Вчені сподіваються, що записаний контент може бути використаний, щоб допомогти іншій цивілізації, яка утворюється після загибелі людства, уникнути тієї ж долі.

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Моноліт розміром 10 на 4 на 3 метри будують на західному узбережжі Тасманії. Коробка буде зроблена зі сталі завтовшки 7,5 см.

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Вона буде заповнена безліччю накопичувачів та підключена до Інтернету, і їсти від сонячних батарей на даху будівлі.

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Скринька збиратиме дані про зміну температури землі та моря, закислення океану, атмосферного CO2, зникнення видів, чисельності населення, військові витрати тощо.

Нагадаємо, раніше вчений розповів про те, як виглядала Всесвіт до Великого вибуху .