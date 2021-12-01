"Заправляємо нитку в голку": NASA вивчає розрив у магнітному полі Землі

Фахівці NASA досліджують незвичайне явище над Північним полюсом – лійкоподібний розрив, що з'являється, коли Сонце знаходиться у своїй найвищій точці

NASA досліджує розрив у магнітному полі Землі / Фото: NASA

Розрив у магнітному полі, що захищає планету від сонячного вітру та радіації, дозволяє їм отримати прямий доступ до атмосфери Землі у полярних широтах.

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Явище змогли зафіксувати в ті моменти, коли Сонце перебуває у своїй найвищій точці, пише NASA .

Радіо та GPS-сигнали поводяться дивно, коли проходять через цю частину неба, а космічні апарати, які проходять через цей регіон, сповільнюються.

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Так, на висоті близько 402 км над Землею космічні кораблі відчувають більший опір, начебто вони зіткнулися з лежачим поліцейським, кажуть фізики.

Це тому, що повітря у цьому місці помітно щільніше, ніж інших на орбітах космічних апаратів навколо Землі.

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Вивчивши саме явище, вчені сподіваються краще передбачити зміни траєкторії космічних кораблів.

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Проте процес непростий, оскільки експерименти можна проводити тільки годину чи дві на день.

"Це можна порівняти з тим, як ми заправляємо нитку в голку", – пояснюють фізики.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що астронавти МКС не змогли вийти у відкритий космос через загрозу за бортом.