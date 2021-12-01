Техно
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
✊ Протести у Києві 😷 Штам Омікрон ⚽ Шева vs Мілан: онлайн 💡 Що зміниться 1 грудня
СЬОГОДНІ Техно

"Заправляємо нитку в голку": NASA вивчає розрив у магнітному полі Землі

Олександра Захарова Олександра Захарова редактор розділу Техно
1 грудня, 18:40
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Фахівці NASA досліджують незвичайне явище над Північним полюсом – лійкоподібний розрив, що з'являється, коли Сонце знаходиться у своїй найвищій точці
NASA досліджує розрив у магнітному полі Землі
NASA досліджує розрив у магнітному полі Землі / Фото: NASA

Розрив у магнітному полі, що захищає планету від сонячного вітру та радіації, дозволяє їм отримати прямий доступ до атмосфери Землі у полярних широтах.

Читайте також: Лазери та рука робота: Китай та Росія щодня атакують супутники США

Реклама

Явище змогли зафіксувати в ті моменти, коли Сонце перебуває у своїй найвищій точці, пише NASA .

Радіо та GPS-сигнали поводяться дивно, коли проходять через цю частину неба, а космічні апарати, які проходять через цей регіон, сповільнюються.

Читайте також: Росія відправила новий військовий супутник на орбіту

Реклама

Так, на висоті близько 402 км над Землею космічні кораблі відчувають більший опір, начебто вони зіткнулися з лежачим поліцейським, кажуть фізики.

Це тому, що повітря у цьому місці помітно щільніше, ніж інших на орбітах космічних апаратів навколо Землі.

Реклама

Вивчивши саме явище, вчені сподіваються краще передбачити зміни траєкторії космічних кораблів.

Читайте також: На МКС вперше вирушить темношкіра жінка

Проте процес непростий, оскільки експерименти можна проводити тільки годину чи дві на день.

"Це можна порівняти з тим, як ми заправляємо нитку в голку", – пояснюють фізики.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що астронавти МКС не змогли вийти у відкритий космос через загрозу за бортом.

Олександра Захарова
Олександра Захарова редактор розділу Техно

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Новини про технології та гаджети
Показати більше
Реклама
Останні новини
Більше новин
Україна в космосі

Малюнок 8-річної українки прикрасить космічну ракету, яка вирушить досліджувати найбільшу планету Сонячної Системи

Нічого собі!
Гаджет-гайд
Найкращі пропозиції до Чорної п'ятниці
В корзину!
Відкриваємо космос
Перше фото Землі з космосу
Фото було зроблено за допомогою нацистської ракети
Як це було
Кращі камерофони 2021 року
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Велике оновлення мереж
Калькуляція вартості кіловата
Про нову методику тарифоутворення
Опитування
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти