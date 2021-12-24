Преодолела время и пространство: частица антиматерии врезалась в Землю

Астрофизики подтвердили обнаружение частицы антиматерии, которая врезалась в Антарктиду, преодолев перед этим время и пространство

Астрофизики подтвердили существование антиматерии

Нейтринная обсерватория IceCube спустя 5 лет исследований сообщила, что в 2016 году в Землю действительно врезалось антинейтрино.

Читайте также: В Австралии строят черный ящик, который запишет Апокалипсис

Реклама

Сигнал уловили на Южном полюсе: как выяснилось, антиматерия, образовавшаяся на другом конце Вселенной, врезалась в лед Антарктиды, выпустив поток частиц, пишет discovermagazine.

Открытие IceCube, во-первых, подтверждает Стандартную модель физики: та предполагает существование античастиц из антиматерии к каждому виду частиц.

Читайте также: Океан энергии и другие Вселенные: что было до Большого взрыва

Реклама

Правда, сейчас во Вселенной антиматерии почти не осталось, и тот процесс, который произошел во льду Антарктиды, пока не удавалось воспроизвести на Земле.

Дело в том, что для разгона антиматерии требуется в 1000 раз больше энергии, чем самым мощным коллайдерам.

Реклама

Читайте также: "Заправляем нить в иглу": NASA изучает разрыв в магнитном поле Земли

Во-вторых, ученые теперь могут рассматривать космос как естественную лабораторию для создания ускорителей для космических кораблей будущего.

Напомним, ранее ученые предположили, что Вселенная может быть огромным суперкомпьютером.