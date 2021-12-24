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Преодолела время и пространство: частица антиматерии врезалась в Землю

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
24 декабря, 15:16
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Астрофизики подтвердили обнаружение частицы антиматерии, которая врезалась в Антарктиду, преодолев перед этим время и пространство
Астрофизики подтвердили существование антиматерии
Астрофизики подтвердили существование антиматерии

Нейтринная обсерватория IceCube спустя 5 лет исследований сообщила, что в 2016 году в Землю действительно врезалось антинейтрино.

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Сигнал уловили на Южном полюсе: как выяснилось, антиматерия, образовавшаяся на другом конце Вселенной, врезалась в лед Антарктиды, выпустив поток частиц, пишет discovermagazine.

Открытие IceCube, во-первых, подтверждает Стандартную модель физики: та предполагает существование античастиц из антиматерии к каждому виду частиц.

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Правда, сейчас во Вселенной антиматерии почти не осталось, и тот процесс, который произошел во льду Антарктиды, пока не удавалось воспроизвести на Земле.

Дело в том, что для разгона антиматерии требуется в 1000 раз больше энергии, чем самым мощным коллайдерам.

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Во-вторых, ученые теперь могут рассматривать космос как естественную лабораторию для создания ускорителей для космических кораблей будущего.

Напомним, ранее ученые предположили, что Вселенная может быть огромным суперкомпьютером.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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