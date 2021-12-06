Техно
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
⚡ Переговори Байден - Путін 😷 Штам Омікрон 🔔 Загроза війни з Росією 🎄 Новий рік 2022
СЬОГОДНІ Техно

Океан енергії та інші Всесвіти: що було до Великого вибуху

Олександра Захарова Олександра Захарова редактор розділу Техно
6 грудня, 12:57
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Вчені пояснили, що Великий вибух був, по суті, лише дуже швидким розширенням, але до нього Всесвіт теж існував
Вчений розповів, що було до Великого вибуху
Вчений розповів, що було до Великого вибуху / Фото: Getty Images, Pixabay

13,8 мільярда років тому простір, у якому ми зараз живемо, був дуже спекотним і дуже щільним, і з того часу вні розширюється.

Читайте також: Фізики виявили "примарні частки" на Великому адронному колайдері

Реклама

Автор нової теорії, британський фізик та професор Манчестерського університету Брайан Кокс пояснює, що до Великого вибуху матерії не існувало, пише Express.

Були тільки простір-час та океан енергії – майже нерухомий, але він злегка коливався.

"Уявіть його як майже нерухомий океан енергії, що заповнює порожнечу", – заявив Кокс.

Енергія впливала на простір, змушуючи його розтягуватися, і це було б не те м'яке розширення, яке ми спостерігаємо сьогодні, а неймовірно сильне розширення – інфляція.

Реклама

Водночас до цього океану матерії могли бути й інші Всесвіти, адже ми можемо спостерігати мертві чорні дірки, заявив ще минулого року Роджер Пенроуз.

Читайте також: Лавові океани та ядро Меркурія: знайдена планета з роком о 8 годині

Реклама

Вчений отримав Нобелівську премію з фізики за знайдені у небі "точки Хокінга" разів у 8 більше Місяця.

Раніше покійний Стівен Хокінг припустив, що чорні дірки випаровуються з часом, проте часові рамки їхнього випаровування за марки існування Всесвіту.

Тому сер Роджер вважає, що саме "мертві" чорні дірки з більш ранніх світів, або "еонів", ми тепер спостерігаємо.

Читайте також: Найкрутіші кораблі з наукової фантастики

За іронією долі, провідна космологічна модель була вперше запропонована бельгійським. священиком Жоржем Леметром у 1920-х роках.

Він припустив, що Всесвіт почався з єдиного первинного атома. Це визнавалося вченими багато років, але тепер вони почали сумніватися.

Нагадаємо, раніше вчені знайшли унікальну подвійну зірку, розкривши одну із загадок Всесвіту.

Олександра Захарова
Олександра Захарова редактор розділу Техно

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Техно
Показати ще
Реклама
Останні новини
Більше новин
Україна в космосі

Малюнок 8-річної українки прикрасить космічну ракету, яка вирушить досліджувати найбільшу планету Сонячної Системи

Нічого собі!
Відкриваємо космос
Перше фото Землі з космосу
Фото було зроблено за допомогою нацистської ракети
Як це було
Кращі камерофони 2021 року
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Велике оновлення мереж
Як економити з "розумними лічильниками"
Увімкни мозок!
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладки
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти