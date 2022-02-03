Вражаючі кольори: метелик-хамелеон розгорнув крила у космосі

Крила туманності ніколи не виглядали краще. Туманність Butterfly утворилася після того, як подібна до Сонця зірка скинула свою оболонку.
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NGC 6302, також відомий як Жук або Метелик – біполярна планетарна туманність у сузір'ї Скорпіона, вважається однією з найскладніших структур.
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Центральна зірка туманності – одна з найгарячіших відомих зірок, температура її поверхні – понад 250 тисяч градусів за Цельсієм.
Зараз маса білого карлика становить близько 0,64 мас Сонця. Він оточений щільним екваторіальним диском із газу та пилу.
Саме цей диск допоміг сформувати біполярну структуру, подібну до пісочного годинника. Туманність утворилася близько 1900 років тому.
Початкова маса батьківської зірки була набагато вищою, але вона скинула більшу її частину в результаті виверження, яке й породило туманність-метелика.
Раніше ми писали:
- Телескоп Hubble зробив унікальний знімок "метелика в космосі" – туманності-хамелеона, що формує планети.
- Крім того, напередодні Різдва телескоп Hubble показав "ангела" у небі – область зіркоутворення, виявлену 10 років тому.
- Телескопи Chandra та Hubble також сфотографували та проаналізували незвичайну туманність Jewel Bug у космосі, що нагадує бутон квітки.