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Вражаючі кольори: метелик-хамелеон розгорнув крила у космосі

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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3 лютого, 04:41
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Телескоп Hubble показав космічні крила туманності Метелик – новий знімок яскравіший та по-новому розкриває знаменитого "хамелеона"
Hubble показав унікальну галактику у новому кольорі
Hubble показав унікальну галактику у новому кольорі / Фото: NASA

Крила туманності ніколи не виглядали краще. Туманність Butterfly утворилася після того, як подібна до Сонця зірка скинула свою оболонку.

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NGC 6302, також відомий як Жук або Метелик – біполярна планетарна туманність у сузір'ї Скорпіона, вважається однією з найскладніших структур.

Центральна зірка туманності – одна з найгарячіших відомих зірок, температура її поверхні – понад 250 тисяч градусів за Цельсієм.

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Зараз маса білого карлика становить близько 0,64 мас Сонця. Він оточений щільним екваторіальним диском із газу та пилу.

Саме цей диск допоміг сформувати біполярну структуру, подібну до пісочного годинника. Туманність утворилася близько 1900 років тому.

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Початкова маса батьківської зірки була набагато вищою, але вона скинула більшу її частину в результаті виверження, яке й породило туманність-метелика.

Раніше туманність вже знімали, але кольори були менш яскравими. Фото NASA

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Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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