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Вогонь у космосі: телескоп надіслав неймовірно гарне фото туманності

Руслан Антонов Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні
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18 січня, 15:37
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Астрономи за допомогою телескопа APEX змогли сфотографувати туманність Полум'я, зробивши рекордно деталізований знімок
/ Фото: Cambridge Astronomical Survey Unit

Вивчивши фото, вони відкрили нову туманність – глобулу туманності Корова – майже ідеально круглу, схожу на сферичну хмару без зірок.

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Вчені змогли також простежити молекулярні потоки, величезні вітри та нанести на карту молекулярний газ у різних галузях туманності, пише Science Alert.

Кулясту туманність використовують для вивчення структури та динаміки хмар і спробують зрозуміти природу та властивості самого скупчення.

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Сама туманність Полум'я, яку знімали від початку, близька до знаменитої туманності Кінська Голова і є частиною Комплексу Молекулярних Хмар Оріону у сузір'ї Оріону.

Ця ділянка є однією з найбільш добре вивчених і відображуваних ділянок нічного неба, проте нові інструменти дозволяють тут відкрити щось нове.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що телескоп показав Зіркові вітрила "корабля Арго" у космосі.

Крім того, повідомлялося, що вчені створюють найбільшу 3D-карту космосу з мільйонами галактик.

Руслан Антонов
Руслан Антонов редактор Техно Сьогодні

У медіа з 2017 року, встиг попрацювати як у друкованих, так і в електронних виданнях. Маю інженерну освіту. Захоплююсь авіацією та парапланеризмом, а також люблю фільми та книги у жанрі фантастика

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Олександра Захарова

Редактор Техно Сьогодні

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