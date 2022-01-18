Вогонь у космосі: телескоп надіслав неймовірно гарне фото туманності

Астрономи за допомогою телескопа APEX змогли сфотографувати туманність Полум'я, зробивши рекордно деталізований знімок

/ Фото: Cambridge Astronomical Survey Unit

Вивчивши фото, вони відкрили нову туманність – глобулу туманності Корова – майже ідеально круглу, схожу на сферичну хмару без зірок.

Читайте також: Шлях на Марс: у космос відправлять ракету, повністю надруковану на 3D-принтері

Реклама

Вчені змогли також простежити молекулярні потоки, величезні вітри та нанести на карту молекулярний газ у різних галузях туманності, пише Science Alert.

Кулясту туманність використовують для вивчення структури та динаміки хмар і спробують зрозуміти природу та властивості самого скупчення.

Читайте також: Діамантові зливи: на Урані та Нептуні йдуть алмазні дощі

Реклама

Сама туманність Полум'я, яку знімали від початку, близька до знаменитої туманності Кінська Голова і є частиною Комплексу Молекулярних Хмар Оріону у сузір'ї Оріону.

Ця ділянка є однією з найбільш добре вивчених і відображуваних ділянок нічного неба, проте нові інструменти дозволяють тут відкрити щось нове.

Реклама

Читайте також: Не те, чим здається: таємницю загадкової хатини на Місяці розкрили

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що телескоп показав Зіркові вітрила "корабля Арго" у космосі.

Крім того, повідомлялося, що вчені створюють найбільшу 3D-карту космосу з мільйонами галактик.