Поразительные цвета: бабочка-хамелеон развернула крылья в космосе

Телескоп Hubble показал космические крылья туманности Бабочка – новый снимок ярче и по-новому раскрывает знаменитого "хамелеона"

Hubble показал уникальную галактику в новом цвете / Фото: NASA

Крылья туманности никогда не выглядели лучше. Туманность Butterfly образовалась после того, как подобная Солнцу звезда сбросила свою оболочку.

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NGC 6302, также известная как Жук или Бабочка – биполярная планетарная туманность в созвездии Скорпиона, считается одной из самых сложных по структуре.

Центральная звезда туманности – одна из самых горячих известных звезд, температура ее поверхности – более 250 тысяч градусов по Цельсию.

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Сейчас масса белого карлика составляет около 0,64 массы Солнца. Он окружен плотным экваториальным диском из газа и пыли.

Именно этот диск помог сформировать биполярную структуру, подобную песочным часам. Туманность образовалась около 1900 лет назад.

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Первоначальная масса родительской звезды была намного выше, но она сбросила большую ее часть в результате извержения, которое и породило туманность-бабочку.

Ранее туманность уже снимали, но цвета были менее яркими. Фото NASA

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