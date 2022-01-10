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У Землю врізалася планета: вчені пояснили появу Місяця

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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10 січня, 14:00
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Зіткнення з планетою розміром з Марс 4,5 мільярда років тому могло залишити незворотний вплив на глибоку мантію нашої планети
Усередині Землі знайшли частини іншої планети
Усередині Землі знайшли частини іншої планети / Фото: Wikipedia

Група загадкових надщільних структур неподалік ядра Землі може бути залишками стародавнього міжпланетного зіткнення. Але це пояснює і появу нашого супутника.

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Сейсмічні хвилі, що генеруються землетрусами, проходять через зони біля ядра приблизно на 50% повільніше, ніж через навколишню мантію, пояснює Space.

Скупчення розташовані на глибині біля 2900 кілометрів під поверхнею Землі – одна група згрупована глибоко під Африкою, а інша – під Тихим океаном.

Такі зони набагато щільніші, ніж решта мантії, і, можливо, складаються з більш важких елементів.

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Дослідники запропонували можливу історію походження цих структур, яка розпочалася понад 4 млрд років тому.

На їхню думку, ще на стадії формування твердої Землі планета розміром із Марс, відома як Тейя, врізалася прямо в нашу ранню планету.

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Зіткнення могло розкидати величезну кількість уламків по орбіті, привести до утворення Місяця, підвищити температуру планети та створити великий океан магми на поверхні.

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Нагадаємо, раніше ми писали про те, що таємниця загадкової хатини на Місяці була розгадана.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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Олександра Захарова

Редактор Техно Сьогодні

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