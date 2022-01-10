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Планета врезалась в Землю и слилась с ее ядром: ученые объяснили появление Луны

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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10 января, 14:00
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Столкновение с планетой размером с Марс 4,5 миллиарда лет назад могло оставить необратимое воздействие на глубокую мантию нашей планеты
Внутри Земли нашли части другой планеты
Внутри Земли нашли части другой планеты / Фото: Wikipedia

Группа загадочных сверхплотных структур недалеко от ядра Земли может быть остатками древнего межпланетного столкновения. Но это также объясняет и появление нашего спутника.

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Сейсмические волны, генерируемые землетрясениями, проходят через зоны возле ядра примерно на 50% медленнее, чем через окружающую мантию, поясняет Space.

Скопления расположены на глубине около 2900 километров под поверхностью Земли – одна группа сгруппирована глубоко под Африкой, а другая – под Тихим океаном.

Такие зоны намного плотнее, чем остальная часть мантии, и, возможно, состоят из более тяжелых элементов.

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Исследователи предложили возможную историю происхождения этих структур, которая началась более 4 млрд лет назад.

По их мнению, еще на стадии формирования твердой Земли планета размером с Марс, известная как Тейя, врезалась прямо в нашу раннюю планету.

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Столкновение могло разбросать огромное количество обломков по орбите, привести к образованию Луны, повысить температуру планеты и создать большой океан магмы на поверхности.

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Напомним, ранее мы писали о том, что тайна загадочной хижины на Луне была разгадана.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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