Планета врезалась в Землю и слилась с ее ядром: ученые объяснили появление Луны

Столкновение с планетой размером с Марс 4,5 миллиарда лет назад могло оставить необратимое воздействие на глубокую мантию нашей планеты

Внутри Земли нашли части другой планеты / Фото: Wikipedia

Группа загадочных сверхплотных структур недалеко от ядра Земли может быть остатками древнего межпланетного столкновения. Но это также объясняет и появление нашего спутника.

Читайте также: Телескоп Уэбба развернул золотое зеркало в космосе: когда он заглянет в прошлое

Реклама

Сейсмические волны, генерируемые землетрясениями, проходят через зоны возле ядра примерно на 50% медленнее, чем через окружающую мантию, поясняет Space.

Скопления расположены на глубине около 2900 километров под поверхностью Земли – одна группа сгруппирована глубоко под Африкой, а другая – под Тихим океаном.

Такие зоны намного плотнее, чем остальная часть мантии, и, возможно, состоят из более тяжелых элементов.

Реклама

Читайте также: Alexa, возьми меня на Луну: голосовой помощник отправится в космос

Исследователи предложили возможную историю происхождения этих структур, которая началась более 4 млрд лет назад.

По их мнению, еще на стадии формирования твердой Земли планета размером с Марс, известная как Тейя, врезалась прямо в нашу раннюю планету.

Реклама

Столкновение могло разбросать огромное количество обломков по орбите, привести к образованию Луны, повысить температуру планеты и создать большой океан магмы на поверхности.

Читайте также: Опасные астероиды размером с Биг-Бен и Эмпайр-стейт-билдинг двигаются к Земле

Напомним, ранее мы писали о том, что тайна загадочной хижины на Луне была разгадана.