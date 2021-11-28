Від NASA та SpaceX вимагають забезпечити астронавтам секс у космосі

Технологічні компанії закликали розпочати розвивати космічну сексологію, щоб не позбавляти людей за межами планети шансу на інтимну близькість

Компаніям потрібно краще досліджувати тему сексу у космосі / Фото: Pixabay

Космічні компанії, такі як NASA та SpaceX, повинні подумати про те, як люди займатимуться сексом у космосі, якщо хочуть надсилати їх туди надовго.

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Життя на борту космічних кораблів, станцій чи колонізація планет створює серйозні проблеми для людської близькості. пише TNW News.

Видання опублікувало матеріал, підписаний кількома професорами з психології та сексології, а також штучного інтелекту:

Симоном Дюбе з Університету Конкордія;

Дейвом Анктілем з Університету Лаваля;

Джудіт Лап'єр з Університету Лаваля;

Лізою Джаккарі з Університету Конкордія;

Марія Сантагуїда з Університету Конкордія.

До проблем, з якими можна зіткнутися, відносяться радіаційне опромінення, гравітаційні зміни, соціальна ізоляція та стрес від життя у віддалених, замкнутих місцях проживання.

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Життя у космосі також обмежує вибір інтимних партнерів, конфіденційність та посилює напруженість між членами екіпажу в небезпечних умовах.

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На сьогоднішній день у космічних програмах майже повністю ігнорується тема сексу в космосі.

Нечисленні дослідження переважно зосереджені на впливі радіації та мікро-або гіпергравітації на відтворення тварин – гризунів, земноводних та комах.

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Проте обмеження на секс у космосі може поставити під загрозу психічне та сексуальне здоров'я астронавтів, а також ефективність їхньої роботи, йдеться в публікації.

Створення космічної еротики могло б допомогти людям адаптуватися до майбутнього життя поза Землею та підвищити добробут майбутніх мешканців космосу, вважають вчені.

Практичне ж вирішення проблем із сексом у космосі також може допомогти у боротьбі з сексизмом, дискримінацією та сексуальним насильством чи домаганнями, пишуть вони.

"Через табу та консервативні сексуальні погляди деякі організації можуть ігнорувати реалії космічної близькості та сексуальності", – наголошують автори.

Але космічні агенції та приватні компанії повинні нести відповідальність за сексуальне та репродуктивне благополуччя тих, кого вони відправляють за межі планети, упевнені професори.

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Вони закликали компанії, які займаються підготовкою місій на Місяць, Марс тощо розвивати космічну сексологію як наукову галузь та дослідницьку програму.

Нагадаємо, раніше ми писали, що Китай зібрався відправити людей на Марс вже у 2033 році – раніше за Ілона Маска.

Тим часом, донька першого американця в космосі Алана Шепарда незабаром вирушить політати на ракеті як туристка.