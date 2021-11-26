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Мешканка Карибов виграла в лотерею квитки в космос за 1 млн доларів

Олександра Захарова Олександра Захарова редактор розділу Техно
26 листопада, 12:00
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До перших космічних туристів Virgin Galactic потраплять фітнес-тренер з Антигуа і Барбуди та її дочка
Мешканка Карибов летить у космос як туристка
Мешканка Карибов летить у космос як туристка

Мешканка Антигуа та Барбуди, 44-річна Кейша Шахафф, виграла два квитки до космосу на суму майже 1 мільйон доларів. Раніше до космосу як туристка зібралася летіти дочка Алана Шепарда .

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Тепер же фітнес-тренер з Карибських островів потрапить до перших космічних туристів Virgin Galactic, пише пресслужба компанії.

Шахафф виграла приз після участі у лотереї зі збору коштів, організованої компанією на платформі Omaze. Лотерея зібрала $1,7 млн, стартовий внесок розпочинався з $10.

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Шахафф хоче полетіти разом зі своєю 17-річною донькою, яка вивчає природничі науки у Великій Британії та мріє влаштуватися на роботу в NASA.

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Засновник Virgin Galactic Річард Бренсон особисто приїхав до будинку Шахафф в Антігуа та Барбуда у листопаді, щоб влаштувати їй сюрприз та розповісти новину.

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"Я просто думала, що даю інтерв'ю. Коли я побачила Бренсона, я почала кричати! Я не могла повірити в це", – сказала Шахафф.

За словами жінки, у дитинстві її завжди цікавив космос, і майбутня подорож стане для неї найбільшою пригодою у житті.

"Можливість надати людям різного віку та походження рівний доступ до космосу – це те, чого Virgin Galactic прагне останні два десятиліття", – сказав Бренсон.

Virgin Galactic вже попередньо продала близько 700 квитків у космос: 600 у період з 2005 по 2014 рік за ціною до 250 тис. доларів і ще 100 із серпня за ціною 450 тис. доларів.

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Компанія сподівається продати 1000 квитків до запуску комерційних рейсів. Перший відбудеться наприкінці 2022 року.

Поїздка передбачає кілька хвилин у невагомості та досягає з турисами так званого краю космосу (висота близько 80 км).

Раніше також повідомлялося, що Китай вирішив відправити людей на Марс вже 2033 року.

Олександра Захарова
Олександра Захарова редактор розділу Техно

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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