Промені з космосу допомогли з'ясувати рік приходу вікінгів до Америки

Дата першого переходу вікінгів через Атлантику змогла бути виявлена за допомогою "зливи променів із космосу"

Вікінги прийшли до США у 1021 / Фото: Pixabay

Вчені визначили, що скандинави, ймовірно, вперше ступили на територію Америки 1021 року нашої ери. Раніше вчені з'ясували, що неандертальці швидше розвивалися .

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Тепер їм вдалося розібратися з роком перетину вікінгами Атлантики, вивчаючи залишки дерев, вирубаних у Ньюфаундленді. Scientific American .

Команда дослідників змогла використати космічне явище – надзвичайну зливу високоенергетичних частинок близько 993 року – визначення дати вирубки дерев.

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Ця злива створила достаток радіовуглецю і залишила стійкий слід у кільцях дерев, який і допоміг вченим підрахувати рік вирубування.

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Вчені і раніше припускали приблизний час приходу вікінгів на територію США, близький до вищезгаданого.

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Висновки вони змогли зробити на підставі археологічних розкопок Ньюфаундленду та ретельного вивчення ісландських саг. Але останнє дослідження дозволило їм стати ближчими до істини.

Нагадаємо, раніше вчені дізналися, чому у бджіл-стерв'ятників розвинувся смак до м'яса .