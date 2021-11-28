От NASA и SpaceX требуют обеспечить астронавтам секс в космосе

Технологические компании призвали начать развивать космическую сексологию, чтобы не лишать людей за пределами планеты шанса на интимную близость

Компаниям нужно лучше исследовать тему секса в космосе / Фото: Pixabay

Космические компании, такие как NASA и SpaceX, должны подумать о том, как люди будут заниматься сексом в космосе, если хотят отправлять их туда надолго.

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Жизнь на борту космических кораблей, станций или колонизация планет создает серьезные проблемы для человеческой близости, пишет TNW News.

Издание опубликовало материал, подписанный несколькими профессорами по психологии и сексологии, а также искусственному интеллекту:

Симоном Дюбе из Университета Конкордия;

Дэйвом Анктилем из Университета Лаваля;

Джудит Лапьер из Университета Лаваля;

Лизой Джаккари из Университета Конкордия;

Марией Сантагуидой из Университет Конкордия.

К проблемам, с которыми можно столкнуться, относятся радиационное облучение, гравитационные изменения, социальная изоляция и стресс от жизни в удаленных, замкнутых местах обитания.

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Жизнь в космосе также ограничивает выбор интимных партнеров, конфиденциальность и усиливает напряженность между членами экипажа в опасных условиях.

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На сегодняшний день в космических программах почти полностью не затрагивается тема секса в космосе.

Немногочисленные исследования в основном сосредоточены на влиянии радиации и микро- или гипергравитации на воспроизводство животных – грызунов, земноводных и насекомых.

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Тем не менее, ограничение на секс в космосе может поставить под угрозу психическое и сексуальное здоровье астронавтов, а также эффективность их работы, говорится в публикации.

Создание космической эротики могло бы помочь людям адаптироваться к будущей жизни вне Земли и повысить благосостояние будущих обитателей космоса, считают ученые.

Практическое же решение проблем с сексом в космосе также может помочь в борьбе с сексизмом, дискриминацией и сексуальным насилием или домогательствами, пишут они.

"Из-за табу и консервативных сексуальных взглядов некоторые организации могут игнорировать реалии космической близости и сексуальности", – подчеркивают авторы.

Но космические агентства и частные компании должны нести ответственность за сексуальное и репродуктивное благополучие тех, кого они отправляют за пределы планеты, уверены профессора.

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Они призвали компании, занимающиеся подготовкой миссий на Луну, Марс и так далее, развивать космическую сексологию как научную область и исследовательскую программу.

Напомним, ранее мы писали, что Китай собрался отправить людей на Марс уже в 2033 году – раньше Илона Маска.

Тем временем дочь первого американца в космосе Алана Шепарда вскоре отправится полетать на ракете как туристка.