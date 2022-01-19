Число с 18 нулями: ученые назвали количество черных дыр во Вселенной

Поскольку мы не можем видеть черные дыры, трудно точно сказать, сколько их в нашей Вселенной, но ученые смогли назвать приблизительное число

Ученые выяснили число черных дыр в космосе / Фото: Wikipedia, NASA

Исследователи изучили, как формируются и развиваются эти объекты, что позволило им дать оценку количества черных дыр звездной массы во Вселенной.

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Они назвали довольно ошеломляющее число: 40 квинтиллионов, или 40 с 18 нулями, пишет Science Alert.

Такое количество, или 40 000 000 000 000 000 000 черных дыр, составляет примерно 1% от всей обычной материи в наблюдаемой Вселенной.

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По словам астрофизиков, это одно из первых и одно из самых надежных вычислений за всю космическую историю.

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Новая информация может дать ключ к пониманию процессов роста и эволюции сверхмассивных черных дыр, масса которых в миллионы или миллиарды раз превышает массу Солнца.

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Самые тяжелые из них образуются в результате слияния двойных черных дыр в скоплениях звезд и позже становятся ядрами галактик.

При этом наблюдения далекой Вселенной выявили сверхмассивные черные дыры в поразительно раннем времени после Большого взрыва.

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Непонятно, как эти "бегемоты" так быстро выросли, отмечают исследователи. В следующей своей работе астрофизики надеются объяснить происхождение таких "тяжелых зародышей".

Напомним, ранее телескоп Hubble показал, как тяжелые массивные галактики искажают реальность в космосе.