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Число с 18 нулями: ученые назвали количество черных дыр во Вселенной

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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19 января, 15:44
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Поскольку мы не можем видеть черные дыры, трудно точно сказать, сколько их в нашей Вселенной, но ученые смогли назвать приблизительное число
Ученые выяснили число черных дыр в космосе
Ученые выяснили число черных дыр в космосе / Фото: Wikipedia, NASA

Исследователи изучили, как формируются и развиваются эти объекты, что позволило им дать оценку количества черных дыр звездной массы во Вселенной.

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Они назвали довольно ошеломляющее число: 40 квинтиллионов, или 40 с 18 нулями, пишет Science Alert.

Такое количество, или 40 000 000 000 000 000 000 черных дыр, составляет примерно 1% от всей обычной материи в наблюдаемой Вселенной.

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По словам астрофизиков, это одно из первых и одно из самых надежных вычислений за всю космическую историю.

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Новая информация может дать ключ к пониманию процессов роста и эволюции сверхмассивных черных дыр, масса которых в миллионы или миллиарды раз превышает массу Солнца.

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Самые тяжелые из них образуются в результате слияния двойных черных дыр в скоплениях звезд и позже становятся ядрами галактик.

При этом наблюдения далекой Вселенной выявили сверхмассивные черные дыры в поразительно раннем времени после Большого взрыва.

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Непонятно, как эти "бегемоты" так быстро выросли, отмечают исследователи. В следующей своей работе астрофизики надеются объяснить происхождение таких "тяжелых зародышей".

Напомним, ранее телескоп Hubble показал, как тяжелые массивные галактики искажают реальность в космосе.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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