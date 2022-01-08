Hubble показав, як важкі масивні галактики спотворюють реальність у космосі

Масивні космічні об'єкти мають таку силу тяжіння, що можуть спотворювати світло, що йде від них позаду, пояснили астрономи.
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Телескоп продемонстрував цікавий візуальний ефект, що виникає внаслідок існування великих галактичних скупчень, повідомляє Instagram Hubble.
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Скупчення галактик Abell 2744 спотворило і збільшило зображення майже 3000 далеких галактик на задньому плані, зазначили вчені.
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Вони також зазначили, що телескоп Вебба приблизно через шість місяців зможе почати роботу та побачити більше таких ефектів, а також вивчить перші чорні діри та зірки у Всесвіті.
Контекст
- Раніше ми писали про те, що вперше поза Сонячною системою вчені знайшли планету з магнітним полем.
- Також повідомлялося, що знаменитий телескоп NASA Hubble розпочав свою роботу більше 1 мільярда секунд тому – минуло майже 280 тисяч годин, або 32 роки.