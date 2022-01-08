Техно
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🇰🇿 Майдан у Казахстані Ультиматум Росії НАТО Ультиматум Росії НАТО 💼 Справа проти Порошенка 🎄 Що змінилося з 1 січня
СЬОГОДНІ Техно

Hubble показав, як важкі масивні галактики спотворюють реальність у космосі

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
8 січня, 13:30
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Телескоп NASA Hubble показав спотворення світла, яке створюють масивні скупчення галактик у космосі
Астрономи показали, як масивні галактики спотворюють світло
Астрономи показали, як масивні галактики спотворюють світло

Масивні космічні об'єкти мають таку силу тяжіння, що можуть спотворювати світло, що йде від них позаду, пояснили астрономи.

Читайте також: Спіральна галактика у сузір'ї Діви: найкраще фото телескопа "Хаббл" у 2021 році

Реклама

Телескоп продемонстрував цікавий візуальний ефект, що виникає внаслідок існування великих галактичних скупчень, повідомляє Instagram Hubble.

Скупчення галактик Abell 2744 спотворило і збільшило зображення майже 3000 далеких галактик на задньому плані, зазначили вчені.

Реклама

Читайте також: Імпланти в мозку, "машина часу" у космосі та смак телевізора: як зміниться світ у 2022 році

Вони також зазначили, що телескоп Вебба приблизно через шість місяців зможе почати роботу та побачити більше таких ефектів, а також вивчить перші чорні діри та зірки у Всесвіті.

Реклама

Контекст

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Техно
Показати ще
Реклама
Червона планета
Щоденник марсохода
Цікаво
ТОП публікацій
Олександра Захарова

Олександра Захарова

Редактор Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
Останні новини
Більше новин
X-Files
Ми не одні у Всесвіті?
Що ми знаємо про інопланетян
Android VS iPhone
Яка ОС краща?
Україна в космосі

Малюнок 8-річної українки прикрасить космічну ракету, яка вирушить досліджувати найбільшу планету Сонячної Системи

Нічого собі!
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

41943.64

Binance Coin (BNB)

454.85

Dogecoin (DOGE)

0.16

Litecoin (LTC)

133.33

Theta (THETA)

4.26

Кращі камерофони 2021 року
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Відкриваємо космос
Перше фото Землі з космосу
Фото було зроблено за допомогою нацистської ракети
Як це було

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти