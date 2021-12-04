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Довелося ухилятися: уламок американської ракети мало не врізався в МКС

Олександра Захарова Олександра Захарова редактор розділу Техно
4 грудня, 11:30
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Екіпаж Міжнародної космічної станції знову зіткнувся з небезпекою за бортом – цього разу астронавтам погрожував уламок ракети "Пегас"
МКС довелося "втікати" від уламка ракети
МКС довелося "втікати" від уламка ракети / Фото: Wikipedia

МКС зробила маневр ухилення, щоб уникнути зіткнення з черговим шматком космічного сміття.

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Цього разу це були залишки ракети "Пегас", запущеної США ще 1994 року, пише Interesting Engineering.

МКС відхилилася від свого курсу приблизно на 310 метрів майже три хвилини. Хоча астронавтам вдалося уникнути зіткнення, ситуація викликає серйозні побоювання.

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П'ятничний маневр став другим випадком менш ніж за три тижні, коли космічне сміття перервало операції на МКС.

Небезпечніша ситуація розгорнулася 15 листопада, коли екіпаж із семи людей – зі США, РФ та Німеччини – сховався у своїх капсулах через уламки супутника, підірваного Росією в космосі.

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Усього Міноборони США відстежує 22300 помітних уламків космічного сміття, але це лише частина мільйонів фрагментів ракет, кораблів та супутників, що обертаються навколо Землі.

Нагадаємо, раніше вчені попередили, що Земля може наростити кільця з уламків космічного сміття.

Олександра Захарова
Олександра Захарова редактор розділу Техно

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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