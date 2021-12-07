Отстают от мечты Зеленского: украинский спутник отправили в США для запуска в космос

Украинский спутник "Січ-2-30" наконец отправился в Штаты. Space X доставит его на орбиту уже через месяц

Украинский спутник "Сич" готов к отправке в космос

Спутник "Січ-2-30" изготовлен в Днепре в рамках государственной космической программы Украины на 2021-2025 годы, теперь он отправится в космос с помощью Falcon 9.

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Работы по подготовке спутника к запуску проведут уже в США, осталось дождаться запуска от компании Илона Маска, сообщила Днепровская таможня.

10 января 2022 года его планируют запустить с мыса Канаверал в штате Флорида.

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Сбор спутника закончили в 2019 году, президент Владимир Зеленский настаивал, что его должны запустить в 2021, в год 30-летия Независимости Украины.

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В Госкосмосе в ответ заявили, что работы по созданию спутника еще не закончены, а "манипуляции и некомпетентность официальных лиц" лишь дискредитируют космическую отрасль.

Тем не менее, они обещали попробовать успеть запустить его уже в 2021 году. Пока с учетом всех сложностей запуск опаздывает на 10 дней. Стоимость отправки составит 1,9 млн долларов.

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Напомним, ранее на обратной стороне Луны обнаружили "таинственную хижину" – странный объект в форме куба.