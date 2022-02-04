Яким буде Nokia G21: у мережу потрапили фото та характеристики

В інтернет злили офіційні знімки Nokia G21, крім того, описали характеристики гаджета завдяки запису бази даних про тестування пристрою.
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Nokia G21 на основі системи Android 11 замінить модель Nokia G20, який можна купити в Україні за ціною, нижчою, ніж 5 тисяч гривень. Про характеристики смартфона написав GSMArena.
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Отже, Nokia G21 буде оснащений 6,5-дюймовим РК-екраном з роздільною здатністю 720х1600 пікселів, як і Nokia G20. Тими ж залишаться батарея 5000 мА·ч і камера 48 Мп.
Проте процесор смартфон отримає новий, це буде Unisoc Tiger T606, який замінить Mediatek Helio G35. Накопичувач зберігатиме 128 Гб пам'яті (попередня модель пропонувала 64 і 128 ГБ).
Звичайно, буде також слот для microSD. Крім чорного та сріблястого забарвлення, Nokia G21 отримає блакитний, темно-зелений та коричневий колір.
Коли новинка з'явиться у продажу та скільки коштуватиме у зарубіжних та українських інтернет-магазинах, наразі невідомо.
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