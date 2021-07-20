Змінити мову на: RU
Перейти до новин logo
Перейти до новин
Головна Новини Україна Влада Гроші Спорт Life Київ Гра Зірково Лайфхакер Техно
СЬОГОДНІ Техно

Скільки буде коштувати самий бюджетний смартфон Nokia з 5G і що про нього відомо

Ганна Ковпак Ганна Ковпак Редакторка
20 липня, 16:56
Копіювати лінк
Nokia поділила свої нові смартфони на серії – Х, G і С. Де Х – найдорожчі, а С – найдешевші. Дата дебюту Nokia G50 поки не розкривається.
Найбюджетныший смартфон Nokia з 5G буде коштувати 8 тисяч гривень
Найбюджетныший смартфон Nokia з 5G буде коштувати 8 тисяч гривень / Фото: Getty Images

У квітні HMD Global представила Nokia X-серію з парою пристроїв середнього класу з підтримкою 5G, а також Nokia G-серію і більш доступні моделі, що підтримують тільки LTE. Але, мабуть, немає жорсткого поділу 4G і 5G між серіями G і X, оскільки британські роздрібні продавці почали говорити про те, що у Nokia G50 є можливістю підключення 5G.

Відомо, що вони є в двох кольорах – синій і пісочний. Обидва телефони з двома SIM-картами і конфігурацією пам'яті 4/64 ГБ.

Їх ціна становить 217,52 фунта стерлінгів з урахуванням ПДВ, що становить близько 250 євро, 300 доларів США або трохи більше 8 тисяч гривень. Ця ціна середня між вартістю Nokia X10 (310 євро) і Nokia G20 (160 євро).

Nokia G20
Nokia G20 / Фото: nokia.com

Нагадаємо, що Nokia поділила свої нові смартфони на серії – Х, G і С.

Nokia Х20
Nokia Х20 / Фото: nokia.com

Середній сегмент смартфонів Nokia представляє серія G. Тут стоять екрани на 6,5 дюймів. У G10 – потрійна камера на 13Мп + 2Мп + 2Мп. Цей смартфон не підтримує 5G, як дорожча серія Х. Процесор тут встановлений MediaTek G25. Оперативної пам'яті на 4 Гб, а вбудованої – на 64 Гб.

Дата дебюту Nokia G50 поки не розкривається.

Тим часом хочуть ввести податок на Google – дивіться відео:

Також ми повідомляли про те, що пандемія розкрутила ринок платних додатків для гаджетів.

Ганна Ковпак
Ганна Ковпак Редакторка

Має 5-річний досвід роботи у написанні текстів lifestyle-тематики. Зараз зосередила свою увагу на психології та здоровому способі життя. Співпрацювала з інтернет-виданнями "Подробиці", "Вєсті". Любитель книг, красивих суконь та червоної помади.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News
Новини про технології та гаджети
Показати більше
Останні новини
Більше новин
Хости з майбутнього
Мули
Несподівані події, які не тільки лежать за межами наших знань, а й за межами нашого розуміння того, як влаштованіий світ
Просвіщатися
Автомобільний горосокоп
Яке ти авто?
Дізнатись
Цитата дня

Робочі місця з підприємств і з офісу перенесуть в будинок — це, мабуть, найбільш дивна особливість цивілізації Третьої хвилі

Елвін Тофлер «Третя хвиля», 1980 Американський футуролог, соціолог, філософ
Найпопулярніші в Україні

Samsung

Galaxy Note 20 5G

Apple

iPhone 12

Apple

iPhone SE (2-го покоління)

Samsung

Galaxy S20

Google

Pixel 4a 5G
Тест-драйв
Найдорожчий спорткар Києва
14 тисяч гривень за 60 хвилин
І як воно?

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти