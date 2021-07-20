Скільки буде коштувати самий бюджетний смартфон Nokia з 5G і що про нього відомо

Nokia поділила свої нові смартфони на серії – Х, G і С. Де Х – найдорожчі, а С – найдешевші. Дата дебюту Nokia G50 поки не розкривається.

Найбюджетныший смартфон Nokia з 5G буде коштувати 8 тисяч гривень / Фото: Getty Images

У квітні HMD Global представила Nokia X-серію з парою пристроїв середнього класу з підтримкою 5G, а також Nokia G-серію і більш доступні моделі, що підтримують тільки LTE. Але, мабуть, немає жорсткого поділу 4G і 5G між серіями G і X, оскільки британські роздрібні продавці почали говорити про те, що у Nokia G50 є можливістю підключення 5G.

Відомо, що вони є в двох кольорах – синій і пісочний. Обидва телефони з двома SIM-картами і конфігурацією пам'яті 4/64 ГБ.

Їх ціна становить 217,52 фунта стерлінгів з урахуванням ПДВ, що становить близько 250 євро, 300 доларів США або трохи більше 8 тисяч гривень. Ця ціна середня між вартістю Nokia X10 (310 євро) і Nokia G20 (160 євро).

Nokia G20 / Фото: nokia.com

Нагадаємо, що Nokia поділила свої нові смартфони на серії – Х, G і С.

Nokia Х20 / Фото: nokia.com

Середній сегмент смартфонів Nokia представляє серія G. Тут стоять екрани на 6,5 дюймів. У G10 – потрійна камера на 13Мп + 2Мп + 2Мп. Цей смартфон не підтримує 5G, як дорожча серія Х. Процесор тут встановлений MediaTek G25. Оперативної пам'яті на 4 Гб, а вбудованої – на 64 Гб.

Дата дебюту Nokia G50 поки не розкривається.

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