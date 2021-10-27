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Nokia висаджуватиме дерева за продані смартфони

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
27 жовтня, 20:24
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Фінський виробник смартфонів Nokia запустила нову акцію підтримки екології. Компанія обіцяє висаджувати дерева за продану техніку
Nokia посадить дерева за продані смартфони
Nokia посадить дерева за продані смартфони / Фото: Pixabay

Nokia оголосила про співпрацю із компанією Ecologi. У рамках співробітництва компанія зобов'язується посадити певну кількість дерев або в Мозамбіку або на Мадагаскарі. Раніше Sony представила смартфон із гігантською камерою.

Кількість дерев, що висаджуються, залежатиме від кількості проданих пристроїв у рамках смартфонів серій G і X. Примітно, що ця ініціатива також включає нові планшети бренду T20.

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Тим, хто бажає зробити свій внесок у екологічний рух, потрібно зареєструвати номер IMEI відповідного смартфона, щоб посадити нові дерева.

Згідно з офіційною заявою Nokia, компанія висаджуватиме 10 дерев на кожен проданий смартфон G50 та 20 дерев на кожен проданий планшет X10, X20 або T20. Тим часом, під час продажу кожного смартфона XR20 буде посаджено 50 дерев.

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Ініціатива доступна для європейських клієнтів і триватиме доти, доки компанія не посадить 35 000 дерев, повідомляє gizmochina.com.

Nokia G50
T20
XR20

Олександр Трикіша
Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт

Робота на українсько-польському Євро-2012 стала першим серйозним досвідом в журналістці. Тисячі статей, висвітлення великих міжнародних змагань і повне занурення в спорт. Працював у виданнях "Блік" (2012), "Взгляд" (2012-2014), з 2014 року - кореспондент сайту Segodnya.ua

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