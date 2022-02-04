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СЕГОДНЯ Техно

Каким будет Nokia G21: в сеть попали фото и характеристики

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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4 февраля, 11:50
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В интернет попали первые сведения о новом Android-смартфоне Nokia G21 сразу из двух источников, и были опубликованы его изображения
Новый смартфон выйдет в трех дополнительных цветах
Новый смартфон выйдет в трех дополнительных цветах

В интернет слили официальные снимки Nokia G21, кроме того, описали характеристики гаджета благодаря записи в базе данных о тестировании устройства.

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Nokia G21 на основе системы Android 11 заменит модель Nokia G20, который можно купить в Украине по цене ниже, чем 5 тысяч гривен. О характеристиках смартфона написал GSMArena.

Итак, Nokia G21 будет оснащен 6,5-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 720×1600 пикселей, как и Nokia G20. Прежними останутся батарея в 5000 мА·ч и камера 48 Мп.

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Зато процессор смартфон получит новый, это будет Unisoc Tiger T606, который заменит Mediatek Helio G35. Накопитель будет хранить 128 Гб памяти (прошлая модель предлагала 64 и 128 ГБ).

Конечно же, будет также слот для microSD. Кроме черной и серебристой расцветки, Nokia G21 получит лазурный, темно-зеленый и коричневый цвет.

Когда новинка появится в продаже и сколько будет стоить в зарубежных и украинских интернет-магазинах, пока неизвестно.

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Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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