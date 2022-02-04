Каким будет Nokia G21: в сеть попали фото и характеристики

В интернет слили официальные снимки Nokia G21, кроме того, описали характеристики гаджета благодаря записи в базе данных о тестировании устройства.
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Nokia G21 на основе системы Android 11 заменит модель Nokia G20, который можно купить в Украине по цене ниже, чем 5 тысяч гривен. О характеристиках смартфона написал GSMArena.
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Итак, Nokia G21 будет оснащен 6,5-дюймовым ЖК-экраном с разрешением 720×1600 пикселей, как и Nokia G20. Прежними останутся батарея в 5000 мА·ч и камера 48 Мп.
Зато процессор смартфон получит новый, это будет Unisoc Tiger T606, который заменит Mediatek Helio G35. Накопитель будет хранить 128 Гб памяти (прошлая модель предлагала 64 и 128 ГБ).
Конечно же, будет также слот для microSD. Кроме черной и серебристой расцветки, Nokia G21 получит лазурный, темно-зеленый и коричневый цвет.
Когда новинка появится в продаже и сколько будет стоить в зарубежных и украинских интернет-магазинах, пока неизвестно.
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