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Samsung анонсувала незвичайний Z-подібний смартфон планшет (фото)

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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29 січня, 14:47
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Samsung розробляє новий смартфон із вбудованим стилусом S Pen – пристрій складається у двох місцях у формі літери Z
Samsung створює незвичайний телефон, що розкладається в планшет
Samsung створює незвичайний телефон, що розкладається в планшет

Після створення телефону дві третини екрана ховаються всередину, і пристрій нагадує звичайний смартфон.

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Новий пристрій, який у розгорнутому вигляді по суті стає планшетом зі стилусом, описує один із свіжих патентів південнокорейської компанії, пише Droid News.

При відкритті смартфона користувач отримує один великий дисплей, що дозволяє відмовитися від додаткового екрана, який є, наприклад, у Galaxy Z Fold3.

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Від попередніх аналогічних Z-подібних концептів нова версія відрізняється заглибленнями в корпусі, де зберігається та заряджається стілус S Pen у складеному вигляді.

Щоб перо не випадало під час відкриття пристрою, воно додатково утримується магнітами, аналогічно тому, як це реалізовано у планшетах компанії.

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Це не перший патент Samsung на доладний смартфон з S Pen. Крім того, компанія вже має Стілус S Pen Fold Edition – спеціально для пристроїв із гнучкими екранами.

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Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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