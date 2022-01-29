Samsung анонсувала незвичайний Z-подібний смартфон планшет (фото)

Після створення телефону дві третини екрана ховаються всередину, і пристрій нагадує звичайний смартфон.
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Новий пристрій, який у розгорнутому вигляді по суті стає планшетом зі стилусом, описує один із свіжих патентів південнокорейської компанії, пише Droid News.
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При відкритті смартфона користувач отримує один великий дисплей, що дозволяє відмовитися від додаткового екрана, який є, наприклад, у Galaxy Z Fold3.
Від попередніх аналогічних Z-подібних концептів нова версія відрізняється заглибленнями в корпусі, де зберігається та заряджається стілус S Pen у складеному вигляді.
Щоб перо не випадало під час відкриття пристрою, воно додатково утримується магнітами, аналогічно тому, як це реалізовано у планшетах компанії.
Це не перший патент Samsung на доладний смартфон з S Pen. Крім того, компанія вже має Стілус S Pen Fold Edition – спеціально для пристроїв із гнучкими екранами.
Раніше ми писали:
- На виставці CES-2022 Samsung презентував розумний пристрій 3 в 1: воно поєднує проєктор, розумну колонку і джерело світла.
- Крім того, для всіх майбутніх телевізорів компанія зробила пульт, що заряджається від Wi-Fi.
- Також повідомлялося, що Samsung офіційно представила Galaxy S21 FE. В Україні його ціна стартує від 23 тисячі гривень.
- Крім того, через деякий час компанія відмовиться від Android та переведе смартфони та інші пристрої на операційну систему Google Fuchsia.