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Неможливе відкриття: знайдено мікроб, що виробляє кисень без Сонця

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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12 січня, 18:07
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Вчені виявили, що один із поширених в океані мікробів виробляє кисень без участі сонячного світла.
Вчені вивчили мікробів, які роблять кисень без світла
Вчені вивчили мікробів, які роблять кисень без світла

Це відкриття унікальне, адже для більшої частини життя на Землі сонячне світло необхідне для виробництва кисню.

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Мікроб під назвою Nitrosopumilus maritimus та його родичі – археї, що окислюють аміак, виживають у темряві, виробляючи кисень самостійно, пише Science Alert.

Водночас вони використовують раніше не вивчений біологічний процес. Щоб зрозуміти його, мікроби перенесли з їхнього природного довкілля в лабораторію.

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Як з'ясувалося, мікроорганізми виробляли власний кисень для створення нітритів з газоподібним азотом як побічний продукт.

Мікроби витратили весь кисень у воді, а потім за кілька хвилин його рівень знову почав зростати. За словами вчених, відкриття може змінити розуміння життя в океанах.

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Нагадаємо, раніше ми писали, що на Венеру відправлять зонд пошукати життя в її хмарах.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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