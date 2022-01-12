Неможливе відкриття: знайдено мікроб, що виробляє кисень без Сонця

Вчені виявили, що один із поширених в океані мікробів виробляє кисень без участі сонячного світла.

Вчені вивчили мікробів, які роблять кисень без світла

Це відкриття унікальне, адже для більшої частини життя на Землі сонячне світло необхідне для виробництва кисню.

Читайте також: Бджоли-стерв'ятники: вчені з'ясували, чому у них розвинувся смак м'яса

Реклама

Мікроб під назвою Nitrosopumilus maritimus та його родичі – археї, що окислюють аміак, виживають у темряві, виробляючи кисень самостійно, пише Science Alert.

Водночас вони використовують раніше не вивчений біологічний процес. Щоб зрозуміти його, мікроби перенесли з їхнього природного довкілля в лабораторію.

Читайте також: Коронавірус здасться казкою: танення вічної мерзлоти звільнить нові віруси та бактерії

Реклама

Як з'ясувалося, мікроорганізми виробляли власний кисень для створення нітритів з газоподібним азотом як побічний продукт.

Мікроби витратили весь кисень у воді, а потім за кілька хвилин його рівень знову почав зростати. За словами вчених, відкриття може змінити розуміння життя в океанах.

Читайте також: Вчені вражені: живі роботи навчилися розмножуватися

Реклама

Нагадаємо, раніше ми писали, що на Венеру відправлять зонд пошукати життя в її хмарах.