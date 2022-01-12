Невозможное открытие: найден микроб, производящий кислород без Солнца

Ученые обнаружили, что один из распространенных в океане микробов производит кислород без участия солнечного света

Ученые изучили микробов, которые делают кислород без света

Это открытие уникально, ведь для большей части жизни на Земле солнечный свет необходим для производства кислорода.

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Микроб под названием Nitrosopumilus maritimus и его родственники – археи, окисляющие аммиак, выживают в темноте, производя кислород самостоятельно, пишет Science Alert.

При этом они используют ранее не изученный биологический процесс. Чтобы понять его, микробы перенесли из их естественной среды обитания в лабораторию.

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Как выяснилось, микроорганизмы производили собственный кислород для создания нитритов с газообразным азотом в качестве побочного продукта.

Микробы израсходовали весь кислород в воде, а затем через несколько минут его уровень снова начал расти. По словам ученых, открытие может изменить понимание жизни в океанах.

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Напомним, ранее мы писали, что на Венеру отправят зонд, чтобы поискать жизнь в ее облаках.