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Вчені вражені: живі роботи навчилися розмножуватися

Олександра Захарова Олександра Захарова редактор розділу Техно
30 листопада, 16:35
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Створені зі стовбурових клітин ксеноботи застосували кінетитичну реплікацію, не властиву тваринам та рослинам
Ксеноботи стали розмножуватися не так, як рослини і тварини
Ксеноботи стали розмножуватися не так, як рослини і тварини

Ксеноботи, перші у світі живі роботи з стовбурових клітин африканських кігтистих жаб , навчилися розмножуватися новим для живих істот способом.

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Вчені, які стоять за відкриттям, виявили нову форму біологічного відтворення у ксеноботів, створених у 2020 році, пише The Science Times.

Ці органічні роботи шириною менше 1 мм виглядають як крихітні краплі, які можуть рухатися, самозцілюватися та працювати у групах. Але тепер вони ще й розмножуються.

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Провідний автор та директор Центру відкриттів Аллена в Університеті Тафтса Майкл Левін каже, що команда була вражена своїм відкриттям.

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Джош Бонгард, ведущий автор дослідження, пояснює, що ці роботи не створені з металу чи кераміки.

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Ксенобот – це організм, створений з генетично немодифікованих клітин жаби. І робот він просто тому, що призначений для копіювання дій та процесів людей.

Для розмноження ксеноботи використовували кінетичну реплікацію, яка відбувається лише на молекулярному рівні, але раніше не спостерігалася у масштабі цілих клітин чи організмів.

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У майбутньому поєднання молекулярної біології та штучного інтелекту може вирішити безліч завдань, але поки що практичного застосування у живих роботів немає.

Нагадаємо, раніше вчені вимагали захистити Землю від інопланетних паразитів.

Олександра Захарова
Олександра Захарова редактор розділу Техно

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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