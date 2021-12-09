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SpaceX запустила на орбіту телескопи для вивчення чорних дір та пульсарів

Олександра Захарова Олександра Захарова редактор розділу Техно
9 грудня, 12:17
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Американська компанія SpaceX вивела на орбіту астрофізичну обсерваторію Imaging X-ray Polarimetry Explorer
Space X вивів на орбіту лабораторію для вивчення чорних дір
Space X вивів на орбіту лабораторію для вивчення чорних дір

Орбітальна обсерваторія IXPE оснащена трьома телескопами від Ball Aerospace & Technologies, які займуться вивченням пульсарів, квазарів та чорних дір.

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Ракета стартувала о 8:00 за Києвом з космодрому у Флориді, повідомляє Twitter SpaceX.

Американська компанія вивела апарат ваг 320 кг на орбіту у рамках проєкту NASA спільно з Італійським космічним агентством за допомогою ракети-носія Falcon 9.

Метою місії є подальше дослідження космічних об'єктів, що знаходяться на великій відстані від Сонячної системи.

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Також обсерваторія збиратиме дані про активні ядра інших галактик. Зібрана інформація допоможе вченим краще зрозуміти будову Всесвіту.

Місія розрахована на 2 роки, а вартість проекту склала близько 188 млн доларів.

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Нагадаємо, раніше NASA запустило вертоліт на Марсі, але в нього виникли проблеми із зв'язком.

Крім того, гендиректор Європейської космічної агенції Йозеф Ашбахер попередив, що Space X контролює більше третини супутників на орбіті Землі.

Олександра Захарова
Олександра Захарова редактор розділу Техно

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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