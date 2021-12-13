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"Нет никакого объяснения": найдена мини-галактика с гигантской черной дырой внутри

Александра Захарова Александра Захарова редактор раздела Техно
13 декабря, 06:51
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Крошечная галактика, вращающаяся на окраине Млечного Пути, может иметь огромную черную дыру в центре, и ученые не понимают, как это работает
Ученые обнаружили уникальную галактику
Ученые обнаружили уникальную галактику

Карликовая галактика Льва I находится примерно в 820 тыс. световых лет от Земли. Неожиданно в ее центре увидели черную дыру, почти такую же большую, как и в центре Млечного Пути.

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Ранее астрономы полагали, что гигантские черные дыры растут в результате столкновений между галактиками и должны соответствовать размеру галактики, пишет The Astrophysical Journal.

Диаметр Льва I составляет всего около 2 тыс. световых лет, масса – примерно в 15–30 млн раз больше массы Солнца.

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Это крошечный размер по сравнению с Млечным Путем, который, по оценкам, весит 1,5 трлн солнц и чей диск имеет ширину более 100 тыс. световых лет.

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"Нет никакого объяснения этому типу черной дыры в карликовых сфероидальных галактиках", – заявила Мария Хосе Бустаманте, аспирант по астрономии Техасского университета в Остине.

Открытие произошло случайно, когда ученые пытались измерить количество темной материи во Льве I.

Обработав данные, исследователи с удивлением обнаружили, что у галактики-карлика, похоже, в основном нет темной материи, а есть черная дыра в центре размером с 3 млн солнц.

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Напомним, ранее сообщалось, что SpaceX запустила на орбиту телескопы для изучения черных дыр и пульсаров.

Александра Захарова
Александра Захарова редактор раздела Техно

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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