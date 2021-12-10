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Японцы создали дронов, которых нельзя угнать

Александра Захарова Александра Захарова редактор раздела Техно
10 декабря, 12:40
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Пять японских компаний объединили усилия для разработки дронов, которые нельзя будет украсть или похитить их данные
Японцы создали дронов с защитой от взлома
Японцы создали дронов с защитой от взлома

Проект создан по заказу Министерства промышленности Японии, которое хочет увеличить внутреннее производство дронов.

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Сейчас на рынке страны доминирует единственная китайская компания, пишут NHK World-Japan.

Участниками проекта стали, в том числе, компании Yamaha Motor и NTT Docomo, а также фирма-стартап по разработке дронов ACSL.

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Правительство планирует применять новый малогабаритный дрон с четырьмя несущими винтами для проведения оценки ущерба в местах стихийных бедствий.

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Кроме того, его хотят использовать для инспекций объектов инфраструктуры, а позже – запустить массовую продажу новых дронов на рынке страны и за пределами Японии.

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Японцы создали дронов, которые защищены от угона
Японцы создали дронов, которые защищены от угона / Фото: Getty Images

Напомним, ранее ученые создали дрона-сокола с когтями, чтобы цепляться за ветки и хватать объекты.

Александра Захарова
Александра Захарова редактор раздела Техно

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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