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Первый в мире дрон с лазерным оружием испытали в Турции

Александра Захарова Александра Захарова редактор раздела Техно
12 декабря, 14:15
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Дрон с лазерным оружием Eren совершил успешные выстрелы и будет передан в инвентарь ВС Турции после завершения всех фаз испытаний
В Турции создали дрон с лазерным оружием
В Турции создали дрон с лазерным оружием

Ранее японцы создали дроны, которых нельзя угнать, а теперь первый в мире дрон с лазерным оружием сделал выстрелы с дистанций 500, 300 и 100 метров.

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Eren, разработанный оборонными компаниями, способен на расстоянии уничтожать бомбы и боеприпасы, пишет Anadolu.

Аппарат поможет уничтожать взрывные устройства без привлечения саперов, поясняют военные разработчики.

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Максимальная высота полета дрона составляет 3 тыс. метров. В ходе тестирований Eren наносит удары по стальной пластине.

Напомним, ранее ученые создали дрона-сокола с когтями, чтобы хватать предметы и ветки.

Александра Захарова
Александра Захарова редактор раздела Техно

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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