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На МКС відправили клітини м'язів людини заради перемоги над старінням

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
22 грудня, 07:01
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На МКС одні клітини піддані електричній стимуляції, а інші – впливу захисних білків теплового шоку, і пізніше вивчать результат
Вчені спробують розібратися зі старістю за допомогою астронавтів
Вчені спробують розібратися зі старістю за допомогою астронавтів

Серед вантажів, які ракета Falcon 9 відправила 21 грудня на Міжнародну космічну станцію були вирощені в лабораторії м'язові клітини людини.

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Дослідники, які вивчають проблему старіння, хочуть отримати нові дані, щоб пізніше допомогти людям продовжити життя, пише The Daily Mail.

Вже в космосі одні клітини піддані електричної стимуляції, інші – впливу захисних білків теплового шоку.

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Автори експерименту з Ліверпульського університету помістили клітини розміром не більше рисового зерна кожну в свою упаковку, надруковану на 3D-принтері.

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Бюджет дослідження становить 1,6 млн доларів: назад заморожені клітини мишей повернуться у січні 2022 року, де вчені планують провести додатковий аналіз.

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Раніше вчені вже з'ясували, що мікрогравітація може послабити м'язи астронавтів. А це означає, що люди в космосі старітимуть швидше.

Нагадаємо, раніше вчені змогли продовжити життя і запобігти частині старечих хвороб у мишей.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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