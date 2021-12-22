На МКС відправили клітини м'язів людини заради перемоги над старінням

Серед вантажів, які ракета Falcon 9 відправила 21 грудня на Міжнародну космічну станцію були вирощені в лабораторії м'язові клітини людини.
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Дослідники, які вивчають проблему старіння, хочуть отримати нові дані, щоб пізніше допомогти людям продовжити життя, пише The Daily Mail.
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Вже в космосі одні клітини піддані електричної стимуляції, інші – впливу захисних білків теплового шоку.
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Автори експерименту з Ліверпульського університету помістили клітини розміром не більше рисового зерна кожну в свою упаковку, надруковану на 3D-принтері.
Бюджет дослідження становить 1,6 млн доларів: назад заморожені клітини мишей повернуться у січні 2022 року, де вчені планують провести додатковий аналіз.
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Раніше вчені вже з'ясували, що мікрогравітація може послабити м'язи астронавтів. А це означає, що люди в космосі старітимуть швидше.
Нагадаємо, раніше вчені змогли продовжити життя і запобігти частині старечих хвороб у мишей.