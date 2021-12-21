SpaceX відправила на МКС космічний корабель із трьома тоннами вантажів

21 грудня відбувся запуск ракети Falcon 9, яка відправила на МКС корабель Dragon з більш ніж трьома тоннами вантажів

SpaceX відправила на МКС космічний корабель / Фото: NASA

Старт пройшов з майданчика в Космічному центрі імені Кеннеді на мисі Канаверал, штат Флорида, о 12.06 за Києвом.

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Трансляцію запуску компанія демонструвала прямо в YouTube, її можна переглянути нижче:

У SpaceX уточнили, що космічний корабель Dragon від'єднався від другого ступеня через 12 хвилин польоту.

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Це сталося на швидкості майже 30 тисяч км/год і висоті приблизно 200 км над землею, після цього перший щабель посадили на дрон-баржу в Атлантичному океані.

Унікальність запуску в тому, що перший ступінь Falcon 9 літала вперше, і запуск та посадка пройшли без перебоїв.

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Нагадаємо, раніше астрономи створили аудіокарту Всесвіту, розмістивши в мережі звукові тури Сонячною системою.