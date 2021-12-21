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SpaceX відправила на МКС космічний корабель із трьома тоннами вантажів

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
21 грудня, 12:56
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21 грудня відбувся запуск ракети Falcon 9, яка відправила на МКС корабель Dragon з більш ніж трьома тоннами вантажів
SpaceX відправила на МКС космічний корабель
SpaceX відправила на МКС космічний корабель / Фото: NASA

Старт пройшов з майданчика в Космічному центрі імені Кеннеді на мисі Канаверал, штат Флорида, о 12.06 за Києвом.

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Трансляцію запуску компанія демонструвала прямо в YouTube, її можна переглянути нижче:

У SpaceX уточнили, що космічний корабель Dragon від'єднався від другого ступеня через 12 хвилин польоту.

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Це сталося на швидкості майже 30 тисяч км/год і висоті приблизно 200 км над землею, після цього перший щабель посадили на дрон-баржу в Атлантичному океані.

Унікальність запуску в тому, що перший ступінь Falcon 9 літала вперше, і запуск та посадка пройшли без перебоїв.

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Нагадаємо, раніше астрономи створили аудіокарту Всесвіту, розмістивши в мережі звукові тури Сонячною системою.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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