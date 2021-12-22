На МКС отправили клетки мышц человека ради победы над старением

В числе грузов, которые ракета Falcon 9 отправила 21 декабря на Международную космическую станцию, были выращенные в лаборатории мышечные клетки человека.
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Исследователи, которые изучают проблему старения, хотят получить новые данные, чтобы позже помочь людям продлить жизнь, пишет The Daily Mail.
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Уже в космосе одни клетки подвергнут электрической стимуляции, а другие – воздействию защитных белков теплового шока.
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Авторы эксперимента из Ливерпульского университета поместили клетки размером не больше рисового зерна каждую в свою упаковку, напечатанную на 3D-принтере.
Бюджет исследования составляет 1,6 млн долларов: обратно замороженные клетки мышей вернутся в январе 2022, где ученые планируют провести дополнительный анализ.
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Ранее ученые уже выяснили, что микрогравитация может ослабить мышцы астронавтов. А это означает, что люди в космосе будут стареть быстрее.
Напомним, ранее ученые смогли продлить жизнь и предотвратить часть старческих болезней у мышей.