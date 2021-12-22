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На МКС отправили клетки мышц человека ради победы над старением

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
22 декабря, 07:01
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На МКС одни клетки подвергнут электрической стимуляции, а другие – воздействию защитных белков теплового шока, и позже изучат результат
Ученые попробуют разобраться со старостью при помощи астронавтов
Ученые попробуют разобраться со старостью при помощи астронавтов

В числе грузов, которые ракета Falcon 9 отправила 21 декабря на Международную космическую станцию, были выращенные в лаборатории мышечные клетки человека.

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Исследователи, которые изучают проблему старения, хотят получить новые данные, чтобы позже помочь людям продлить жизнь, пишет The Daily Mail.

Уже в космосе одни клетки подвергнут электрической стимуляции, а другие – воздействию защитных белков теплового шока.

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Авторы эксперимента из Ливерпульского университета поместили клетки размером не больше рисового зерна каждую в свою упаковку, напечатанную на 3D-принтере.

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Бюджет исследования составляет 1,6 млн долларов: обратно замороженные клетки мышей вернутся в январе 2022, где ученые планируют провести дополнительный анализ.

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Ранее ученые уже выяснили, что микрогравитация может ослабить мышцы астронавтов. А это означает, что люди в космосе будут стареть быстрее.

Напомним, ранее ученые смогли продлить жизнь и предотвратить часть старческих болезней у мышей.

Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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