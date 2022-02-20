На Місяці знайшли скляні напівпрозорі кульки: звідки вони взялися

Місяць Yutu-2 виявив дві макроскопічні напівпрозорі скляні глобули під час дослідження зворотного боку Місяця

На Місяці знайшли великі скляні кульки

Апарат китайської місії Chang&e-4 виявив об'єкти, які потенційно можуть допомогти розкрити ранню історію падіння метеоритів на Місяць.

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Марсохід зробив знімки двох напівпрозорих глобул за допомогою своєї панорамної камери, пише CGTN.

Даних склад глобул отримано був. Але їхня унікальна морфологія і місцевий контекст припускають, що вони, швидше за все, є ударним склом.

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Під останніми мають на увазі загартовані анортозитові ударні метали, створені при утворенні кратерів.

Місячний анортозит – основна гірська порода місячного нагір'я, що утворилася в океані місячної магми.

Глобули відрізняються від скляних кульок, відібраних місіями "Аполлон", оскільки вони більші за розміром і мають яскравіші кольори.

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