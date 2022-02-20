На Луне нашли стеклянные полупрозрачные шарики: откуда они взялись

Луноход Yutu-2 обнаружил две макроскопические полупрозрачные стеклянные глобулы во время исследования обратной стороны Луны

На Луне нашли большие стеклянные шарики

Аппарат китайской миссии Chang'e-4 обнаружил объекты, которые потенциально могут помочь раскрыть раннюю историю падения метеоритов на Луну.

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Марсоход сделал снимки двух полупрозрачных глобул с помощью своей панорамной камеры, пишет CGTN.

Данных о составе глобул получено не было. Но их уникальная морфология и местный контекст предполагают, что они, скорее всего, являются ударными стеклами.

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Под последними имеют ввиду закаленные анортозитовые ударные сплавы, созданные при образовании кратеров.

Лунный анортозит – основная горная порода лунного нагорья, образовавшаяся в океане лунной магмы.

Глобулы отличаются от стеклянных шариков, отобранных миссиями "Аполлон", поскольку они больше по размеру и имеют более яркие цвета.

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