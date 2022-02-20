На Луне нашли стеклянные полупрозрачные шарики: откуда они взялись

Аппарат китайской миссии Chang'e-4 обнаружил объекты, которые потенциально могут помочь раскрыть раннюю историю падения метеоритов на Луну.
Читайте также: Ракета врежется в Луну и образует кратер: как еще пострадает спутник
Марсоход сделал снимки двух полупрозрачных глобул с помощью своей панорамной камеры, пишет CGTN.
Далее по теме
Данных о составе глобул получено не было. Но их уникальная морфология и местный контекст предполагают, что они, скорее всего, являются ударными стеклами.
Под последними имеют ввиду закаленные анортозитовые ударные сплавы, созданные при образовании кратеров.
Лунный анортозит – основная горная порода лунного нагорья, образовавшаяся в океане лунной магмы.
Глобулы отличаются от стеклянных шариков, отобранных миссиями "Аполлон", поскольку они больше по размеру и имеют более яркие цвета.
Ранее мы писали:
- Ученые рассказали, какой массы должен быть объект, чтобы сдвинуть с места Луну и заставить ее рухнуть на Землю, и грозит ли Луне ракета Маска.
- Между Землей и Луной строят форпосты: они могут понадобиться как перевалочный пункт.
- Ранее мы писали, что Китай и Россия объединились против NASA, чтобы построить свою базу на Луне.