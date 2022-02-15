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Мозок людей похилого віку порівняли з перевантаженим комп'ютером: як працює пам'ять

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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15 лютого, 15:55
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З віком людям стає важче долати інформацію, яка більше не актуальна. Вчені пояснили, чому
Літні люди креативніші, але їм складніше працювати з пам'яттю
Літні люди креативніші, але їм складніше працювати з пам'яттю

Поки Джефф Безос збирає команду провідних учених, щоб допомогти в реалізації його мрії про розробці технології безсмертя, інші дослідники вивчають пам'ять людей похилого віку.

Коли людина звертається до своїх спогадів, мозок витрачає більше часу на навігацію у надто великому архіві даних, пише Daily Mail.

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Люди похилого віку безсумнівно, набагато краще знають світ, але демонструють низьку продуктивність епізодичної пам'яті проти молодими людьми.

Цей парадокс можна частково пояснити "захаращеною" пам'яттю у людей похилого віку: через перенасичену спогадами пам'яті літні люди звертаються до перевантаженого архіву.

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Це створює труднощі у пошуку цільової інформації, а також негативно впливає на виконання задач епізодичної та робочої пам'яті.

Незважаючи на це, багатий життєвий досвід може значною мірою стимулювати творчі здібності та допомагає з прийняттям рішень.

У людей похилого віку креативність не лише зберігається, а й посилюється згодом, залежно від багатства пам'яті.

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Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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