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Джефф Безос сплатив за технологію вічного життя: скільки коштує безсмертя

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
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23 січня, 07:37
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Засновник Amazon Джефф Безос збирає команду провідних учених, щоб допомогти у реалізації його мрії про розробку технології безсмертя
Безос зібрався жити вічно та фінансує технологію безсмертя для людей
Безос зібрався жити вічно та фінансує технологію безсмертя для людей / Фото: Getty Images

Мільярдер вкладає свої гроші в антивіковий стартап під назвою Alto Labs, до якого приєдналися навіть лауреати Нобелівської премії.

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Генеральним директором проекту став Хел Бэррон, колишній головний науковий співробітник фармацевтичного гіганта GlaxoSmithKline, пише Futurism із посиланням на The Times.

До команди вчених увійшли, в тому числі, два нобелівські лауреати, фото Wikipedia

До команди вчених, яким доручено перемогти смерть, увійшли також:

  • доктор Шинья Яманака, лауреат Нобелівської премії з медицини 2012 року – за свою роботу в галузі дослідження стовбурових клітин;
  • Дженніфер Дудна, спів-лауреатка Нобелівської премії 2020 року в галузі медицини та хімії – за її роль у розробці інструменту редагування генів CRISPR.

Поряд із командою впливових учених та дослідників стартап під час запуску отримав понад 3 млрд доларів фінансування.

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Фото Getty Images

В основі стартапу лежить місія щодо досягнення біологічного перепрограмування. Це метод суттєвого омолодження клітин після того, як вони дозріли.

Теоретично клітини могли б робити такі речі, як відновлювати ваше тіло в міру його старіння та навіть лікувати вікові захворювання, такі як недоумство.

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Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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