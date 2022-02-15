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Мозг пожилых людей сравнили с перегруженным компьютером: как работает память

Александра Захарова Александра Захарова Редактор Техно Сегодня
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15 февраля, 15:55
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С возрастом людям становится труднее справляться с информацией, которая больше не актуальна. Ученые объяснили, почему
Пожилые люди креативнее, но им сложнее работать с памятью
Пожилые люди креативнее, но им сложнее работать с памятью

Пока Джефф Безос собирает команду ведущих ученых, чтобы помочь в реализации его мечты о разработке технологии бессмертия, другие исследователи изучают память пожилых людей.

Когда человек обращается к своим воспоминаниям, мозг тратит больше времени на навигацию в слишком большом архиве данных, пишет Daily Mail.

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Пожилые люди несомненно, намного лучше знают мир, но демонстрируют низкую производительность эпизодической памяти в сравнении с молодыми людьми.

Этот парадокс можно частично объяснить "загроможденной" памятью у пожилых людей: из-за перенасыщенной воспоминаниями памяти пожилые люди обращаются к перегруженному архиву.

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Это создает трудности в поиске целевой информации, а также негативно влияет на выполнение задач эпизодической и рабочей памяти.

Несмотря на это, богатый жизненный опыт может в значительной степени стимулировать творческие способности и помогает с принятием решений.

У пожилых людей креативность не только сохраняется, но и усиливается со временем, в зависимости от богатства памяти.

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Александра Захарова
Александра Захарова Редактор Техно Сегодня

В медиа - с 2007 года. Издания: Сегодня, Обозреватель, UBR, Деловая Столица, The Page и другие. Работала в роли автора, редактора, проджект-менеджера с самыми разными направлениями и темами: от социально-политических и экономических до тем IT и медицины. Хобби - LARP, поэзия.

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