Техно
Меню
google news Ми в Google News
Змінити мову на: RU logo
🔔 Загроза війни з Росією ❄ Україну засніжило 🇰🇿 Майдан у Казахстані 💼 Справа проти Порошенка
СЬОГОДНІ Техно

Дорого, але довго: до 2100 року люди житимуть до 180 років

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
10 січня, 15:22
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Вчені з Канади заявили, що тривалість життя людини вже до кінця століття досягне 130 років, а довгожителі взагалі почнуть доживати до 180 років
Люди зможуть жити до 180 років, вважають вчені
Люди зможуть жити до 180 років, вважають вчені / Фото: Pixabay

На сьогоднішній день рекорд довгожитла належить француженці Жанні Кальман, яка померла у 122 роки у 1997 році.

Читайте також: Нова частина тіла: у людини виявили третій шар м'язів у щелепі

Реклама

Фахівці пояснили, що після 50 років ризик смерті починає значно збільшуватися, але вже до 80 років він стає значно меншим, пише Mirror.

Що цікаво, після досягнення 110 років ризик померти у людини становить лише 50%, та сучасні технології могли б продовжити її ще довше.

Вчений Лео Белзіла взагалі вважає, що будь-яка верхня межа тривалості життя людей відсутня, і за певних умов і медицини людина могла б жити мало не вічно.

Реклама

Читайте також: Cargo Dragon доставив на МКС клітини людей та ще три тонни вантажів

Збільшення тривалості життя призведе і до сумних економічних наслідків, попереджають вчені.

Так, урядам доведеться значно збільшити витрати на соціальні виплати, зростуть і медичні страхові рахунки, адже у похилому віці люди набагато частіше хворіють.

Реклама

На думку фахівців, доведеться докласти чимало зусиль для того, щоб люди могли жити не лише довше, а й бути здоровішими.

Читайте також: На МКС відправили клітини м'язів людини заради перемоги над старінням

Раніше дослідження виявило ще одну проблему для астронавтів: в умовах мікрогравітації старість наставатиме раніше.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

Більше статей автора
Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Life Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Life Сьогоднi на Google News

Далі по темі

Всі новини
Техно
Показати ще
Реклама
Червона планета
Щоденник марсохода
Цікаво
ТОП публікацій
Олександра Захарова

Олександра Захарова

Редактор Техно Сьогодні

 Дивитись усі статті
Останні новини
Більше новин
X-Files
Ми не одні у Всесвіті?
Що ми знаємо про інопланетян
Android VS iPhone
Яка ОС краща?
Україна в космосі

Малюнок 8-річної українки прикрасить космічну ракету, яка вирушить досліджувати найбільшу планету Сонячної Системи

Нічого собі!
статистика
Курс криптовалюти сьогодні

Валюта

Ціна, usd

Bitcoin (BTC)

40810.03

Binance Coin (BNB)

424.47

Dogecoin (DOGE)

0.15

Litecoin (LTC)

127.62

Theta (THETA)

3.86

Кращі камерофони 2021 року
Смартфоні з кращою камерою
1
Huawei P50 Pro Huawei P50 Pro
144
2
Xiaomi Mi 11 Ultra Xiaomi Mi 11 Ultra
143
3
Huawei Mate 40 Pro+ Huawei Mate 40 Pro+
139
4
Apple iPhone 13 Pro Apple iPhone 13 Pro
137
5
Huawei Mate 40 Pro Huawei Mate 40 Pro
136
Весь рейтинг
Відкриваємо космос
Перше фото Землі з космосу
Фото було зроблено за допомогою нацистської ракети
Як це було

TV News

Covid’19

Головне

Погода

Гороскоп
Техно
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Закладинки
Головні теми Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти