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Інтернет з орбіти: у космос відправили 36 супутників OneWeb

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
28 грудня, 08:43
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У понеділок, 27 грудня, Росія запустила на орбіту ракету-носій Союз-2.1б з розгінним блоком Фрегат і 36 супутниками OneWeb
Росія запустила в космос ракету із 36 супутниками
Росія запустила в космос ракету із 36 супутниками

Супутники вивели на орбіту в рамках місії №37 о 15:10 за київським часом.

Читайте також: Ілон Маск запустив на орбіту ще півсотні супутників для глобального інтернету

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Запуск ракети стартував з Байконура і став 24 для російських космічних ракет, повідомив Роскосмос, який транслював його онлайн.

За даними росіян, контакт підйому, політ ракети, поділ сходів та орбітального блоку пройшли у штатному режимі.

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Система супутників OneWeb призначена для забезпечення широкосмугового Інтернету за допомогою технологій мобільного супутникового зв'язку.

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На липень 2021 року загальна кількість супутників у мережі становила 254, станом на сьогодні їх вивели на орбіту 394.

Усього планується запустити 600 супутників на висоті 1200 км над поверхнею Землі з терміном служби 5 років.

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Нагадаємо, раніше український супутник "Січ-2" інтегрували з ракетою Falcon-9 . Його мають запустити до космосу 13 січня.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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Олександра Захарова

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