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Ілон Маск запустив на орбіту ще півсотні супутників для глобального інтернету

Олександра Захарова Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні
19 грудня, 17:33
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Компанія SpaceX відправила на орбіту 52 супутники Starlink, які повинні забезпечити глобальний інтернет на Землі
Ілон Маск додав на орбіту ще півсотні своїх супутників
Ілон Маск додав на орбіту ще півсотні своїх супутників

Ракета-носій Falcon 9 стартувала з бази Ванденберг у штаті Флорида у США 18 грудня о 14.41 за Києвом.

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Перший ступінь ракети для запуску всіх цих супутників використовувався 11-й раз, пише Starlink.

Після від'єднання ступінь, який до цього доставив на орбіту ще 8 партій супутників, успішно здійснила посадку на спеціальну платформу.

Трансляція офіційно велася на каналі Starlink Mission. SpaceX згодом підтвердила, що всі супутники успішно запустилися на орбіті.

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Наразі там перебуває більше 1750 супутників Starlink із загального числа 4841, водночас SpaceX планує запустити близько 42 тисяч.

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Нагадаємо, у 2020 році Ілон Маск запустив у космос за один день 60 супутників для глобального Інтернету.

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Тим часом у Європейському союзі почали переживати, що мільярдер уже контролює більше третини супутників на орбіті Землі.

Олександра Захарова
Олександра Захарова Редактор Техно Сьогодні

У медіа – з 2007 року. Видання: Сьогодні, Обозреватель, UBR, Ділова Столиця, The Page та інші. Працювала в ролі автора, редактора, проджект-менеджера з різними напрямками та темами: від соціально-політичних та економічних до тем IT та медицини. Хобі - LARP, поезія.

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